該項目位於內容為建設六座小型水電站，總裝機容量為150兆瓦，並建設與附近變電站連接的約130千米的輸電線路。該項目合同金額約為3.81億美元（約29.6億港元）。

上述附屬公司亦簽訂巴布亞新幾內亞莫港至瑞木變電項目合同，為相關地區132千伏、長度約300公里的輸變電線路及配套變電站的設計、採購、施工和調試等。該項目合同金額暫定為2.68億美元（20.8億港元）。

另外，相關公司與特立尼達和多巴哥利薩斯角LPG 儲運項目合同，包括為LPG 接收碼頭、陸上存儲、分裝及其他配套設施的設計、採購、施工和安裝調試等。該項目合同金額暫定為10.9億美元（84.7億港元）。

至於集團附屬公司中國葛洲壩集團，最新亦簽訂阿根廷丘布特省埃爾埃斯格麗阿爾風電項目合作協議，於當地建造和安裝一座200兆瓦風電站，將在丘布特省加斯特雷地區58號省道8千米處裝置80－100個風力發電機，每台機的預計額定功率為2兆瓦。該項目合同金額暫定為2.89億美元（22.4億港元）。

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