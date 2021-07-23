時代鄰里發盈喜 料上半年多賺逾八成
文章日期：2021年7月23日 18:47
物管股接力發盈喜，時代鄰里（9928）預期上半年的利潤將錄得大幅增加超過80%。此前，包括合景悠活（3913）、奧園健康（3662）、正榮服務（6958）、恒大物業（6666）、建業新生活（9983）、越秀服務（6626）、融創服務（1516）及金科服務（9666）等均已發布盈喜。
時代鄰里指，盈喜主要因集團物業管理服務的在管建築面積持續增加，當中集團於2021年上半年完成對成都合達聯行物業服務進一步股權收購及併表，拓寬了集團在中國成渝地區的市場份額。
此外，集團依照長期發展策略積極對外進行自主拓展，於2021年上半年持續深化大灣區和華東地區佈局，於產業園、住宅物業、公建物業等不同業態均有進步，而集團於2020年6月收購的上海科箭物業服務有限公司已產生協同效應，在地理和業態上皆有發展。
以及，集團的社區增值服務收入大幅提升。通過「科技+服務」，集 團對業務進行平台化發展和智慧化運營，將線上平台與供應鏈緊密結合，為業主提供更加便捷、高效的社區生活服務體驗，覆蓋社區零售、美居、房屋租售、社區商業等業務板塊。
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