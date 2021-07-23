時代鄰里指，盈喜主要因集團物業管理服務的在管建築面積持續增加，當中集團於2021年上半年完成對成都合達聯行物業服務進一步股權收購及併表，拓寬了集團在中國成渝地區的市場份額。

此外，集團依照長期發展策略積極對外進行自主拓展，於2021年上半年持續深化大灣區和華東地區佈局，於產業園、住宅物業、公建物業等不同業態均有進步，而集團於2020年6月收購的上海科箭物業服務有限公司已產生協同效應，在地理和業態上皆有發展。

以及，集團的社區增值服務收入大幅提升。通過「科技+服務」，集 團對業務進行平台化發展和智慧化運營，將線上平台與供應鏈緊密結合，為業主提供更加便捷、高效的社區生活服務體驗，覆蓋社區零售、美居、房屋租售、社區商業等業務板塊。

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