恒指收市跌401點 逼近250天線 科指一周挫4.5%表現最差
文章日期：2021年7月23日 16:24
滴滴或遭重罰的消息拖累科技股表現，科指一周更挫4.55%，比恒指及國指更傷。
恒指今早高開17點見全日頂，午後跌幅擴大，最多曾挫501點，跌穿10天線(27628.65點)之餘，低位27222點，更逼近250天線(27198.13點)。全日高低波幅519點。
恒指收市跌401點或1.45%，報27321點，成交金額1395億元，較上日增加1.77%；國指跌167點或1.67%，報9839點。恒生科技指數收報7268點，跌2.96%。
藍籌6隻升，49隻下跌，3隻無升跌。石藥（1093）升1.89%，收報10.78元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）升1.52%，收報227.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；海底撈（6862）跌5.45%，收報41.65元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌3.52%，收報521元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.26元，升0.66%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）創上市新低，見5.72元，收報5.92元，跌28.07%。
北水南下合計淨流出48.72億元，較上日增加114.77%，連續第5日流出，累計流出172.68億元。南水北上合計淨流出46.59億元人民幣，終止連續4日流入。
一周表現
恒指本周累跌2.44%或682點，跌幅是7月9日後最大，當時收市跌幅為3.41%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升6.97%，其次為中移動（0941）及聯通（0762），分別升4.27%及3.87%。而表現最差的是安踏（2020），累跌8.95%，其次為碧桂園服務（6098）及阿里健康（0241），分別跌8.29%及7.75%。
國指本周累跌3.09%或313點，跌幅是7月9日後最大，當時收市跌幅為5.09%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升6.97%，其次為中國移動（0941）及龍湖集團（0960），分別升4.27%及3.35%。而表現最差的是恒大（3333），累跌25.92%，其次為恒大物業（6666）及快手（1024），分別跌15.44%及14.24%。
科指本周累跌4.55%或346點，跌幅是7月9日後最大，當時收市跌幅為5.87%；本周表現最佳的是金蝶（0268），累升0.98%，其次為眾安在綫（6060）及京東健康（6618），分別升0.95%及0.4%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌25.63%，其次為汽車之家（2518）及微盟（2013），分別跌17.95%及14.76%。
午後消息股表現
住建部：力爭3年實現房地產市場秩序明顯好轉。內房普遍向下，綠城中國（3900）收報10.56元，跌6.22%；恒大（3333）收報7.26元，跌7.04%；奧園（3883）見52周低5.73元，收報5.74元，跌2.55%。
新東方（9901）午後暴瀉五成，較開市價「腰斬」，新東方在線（1797）亦重挫逾三成。新東方創上市新低，見25.2元，收報30.2元，跌40.61%；新東方在綫創上市新低，見5.72元，收報5.92元，跌28.07%。
金融時報：投行加緊將中資IPO轉至香港上市。港交所（0388）收報521元，跌3.52%。
UNIQLO中國向河南捐贈千萬元衣物床品等物資。迅銷（6288）收報54.6元，升1.3%。
平治母企戴姆勒未來10年斥400億歐元發展電動車。汽車股個別發展，吉利（0175）收報23.7元，跌1.04%；比亞迪（1211）收報227.2元，升1.52%；長城汽車（2333）創上市新高，見34.65元，收報34.2元，升8.23%。
長沙遠大住工（2163）上半年扭虧為盈，料盈利約3500-5500萬元。收報14.72元，跌3.54%。
佳明（1271）斥1.07億元投得廣西地皮，首進軍內地。收報7.88元，升0.38%。
今早及隔晚消息股表現
中信資源（1205）今公布業績。收報0.425元，升2.41%。
中電信（0728）「回A」獲批。創52周高，見3.23元，收報3.09元，跌3.13%。
聯易融（9959）擬斥資最多1億美元回購股份。收報13.14元，升8.42%。
SOGO母企利福（1212）發盈喜，料中期轉虧為盈，錄純利2.2億。收報5.85元，升2.63%。
合景悠活（3913）發盈喜，料上半年多賺最少1.5倍。收報8.24元，跌6.15%。
寶尊電商（9991）與阿里（9988）旗下菜鳥簽訂股權投資及合作協議。寶尊電商收報82.6元，跌1.61%；阿里巴巴收報205.2元，跌1.06%。
因應疫情防控，其利工業（1731）即日關閉越南廠房至8月。收報1.41元，跌4.73%。
百威亞太（1876）新CEO再獲委任聯席主席。收報24.2元，跌0.41%。
奧園健康（3662）發盈喜，料上半年淨利潤增至少50%。收報5.26元，升1.54%。
嚐高美（8371）發盈喜，料首季多賺逾27%。收報1.14元，無升跌。
國美（0493）與深投控旗下公司簽合作協議或互投項目。收報0.95元，升4.4%。
捷榮國際（2119）發盈喜，料上半年純利增最多35%。收報1.01元，跌3.81%。
破頂股表現
破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見34.65元，收報34.2元，升8.23%；新奧能源（2688）創上市新高，見171.5元，收報164.8元，跌0.24%；復星醫藥（2196）創上市新高，見73.2元，收報68元，跌2.02%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見178元，收報161.8元，跌6.37%；信利國際（0732）創52周高，見2.88元，收報2.83元，升0.71%；創夢天地（1119）創52周高，見8.42元，收報7.99元，升0.76%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。
破底股方面
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.06元，收報1.06元，跌21.48%；新東方（9901）創上市新低，見25.2元，收報30.2元，跌40.61%；新東方在綫（1797）創上市新低，見5.72元，收報5.92元，跌28.07%；天立教育（1773）見52周低2.52元，收報2.57元，跌11.68%。
科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.19元，收報0.196元，跌2.49%；攜程集團（9961）創上市新低，見220元，收報222元，跌3.06%；易居企業（2048）創上市新低，見4.09元，收報4.1元，跌4.65%；京東物流（2618）創上市新低，見34元，收報34.2元，跌1.72%；快手（1024）創上市新低，見127.4元，收報129.5元，跌10.75%；平安好醫生（1833）見52周低71.45元，收報71.7元，跌6.15%；阿里健康（0241）見52周低14元，收報14.04元，跌3.31%。
其他破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見62元，收報63.8元，跌3.84%；澳博控股（0880）見52周低7.5元，收報7.52元，跌2.97%；維他奶（0345）見52周低23.4元，收報23.4元，跌2.5%。
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