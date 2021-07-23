中金公司表示，預計減輕作業和校外培訓負擔的中國「雙減」政策後續將成文發布，將新東方在線目標價大幅下調70%至12.2元，但仍較昨日收市價8.23元有48%上行空間。

其餘教育股亦向下，中教控股（0839）現報15.32元，跌4.84%；宇華教育（6169）現報5.83元，跌3.48%；希望教育（1765）現報1.66元，跌4.05%；楓葉教育（1317）現報1.75元，跌4.37%；睿見教育（6068）現報1.88元，跌4.57%；天立教育（1773）現報2.64元，跌9.28%；成實外教育（1565）現報0.87元，跌4.4%；民生教育（1569）現報1.23元，跌3.15%；新高教（2001）現報4.35元，跌7.64%。

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