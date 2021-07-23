【有片：選股王】服裝股卡賓持續新高 可小注跟進
文章日期：2021年7月23日 13:01
恒指跌275點，收報27448點，成交金額695億元。美股續升，中港股市則下跌，昨日反彈主要由弱勢落後股帶動，本就不是好訊號，加上大升成交縮減，結果今早又回吐，格局仍是上落市。強勢板塊是汽車和基建，長汽（2333）升5%再破頂，基建則以中冶（1618）最強升13.5%。中資券商股亦向好，中信（6030）升1.4%，東方證券（3958）升8.7%創上市新高。
恒指下跌且全市跌勢偏全面，近千隻股份向下，當中不乏前期強勢股。體育用品股李寧（2331）及特步（1368）瀉近10%，電池明星股贛鋒鋰業（1772）創新高後倒跌3%。光伏、玻璃等新能源相關股多衝高回落，但鋼鐵股強勢，馬鋼（0323）和中國東方（0581）分別升5.2%及7.4%。
服裝股卡賓（2030）持續新高，加上獲主席不斷增持，可小注跟進。集團是走中高檔路線的服裝股，筆者不太了解產品有多大競爭力、吸引力，價格則頗貴。從業績來看，雖然受到疫情影響，但網店銷售強勁，成功帶動純利逆勢上升23.2%至1.94億元人民幣，歷史市盈率大約11倍，與服裝股水平相若。
主席楊紫明由去年中開始便多次增持，股價也反覆向上。服裝股相對冷門，卡賓走的路線也較特別，外人很難及時掌握其營運情況。只是估值不算貴，主席增持兼股價不斷走高，小注搭一轉順風車可以考慮。可候低於20天線3.6元附近入市，失守50天線則止蝕。
張兆聰