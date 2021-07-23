恒指下跌且全市跌勢偏全面，近千隻股份向下，當中不乏前期強勢股。體育用品股李寧（2331）及特步（1368）瀉近10%，電池明星股贛鋒鋰業（1772）創新高後倒跌3%。光伏、玻璃等新能源相關股多衝高回落，但鋼鐵股強勢，馬鋼（0323）和中國東方（0581）分別升5.2%及7.4%。

服裝股卡賓（2030）持續新高，加上獲主席不斷增持，可小注跟進。集團是走中高檔路線的服裝股，筆者不太了解產品有多大競爭力、吸引力，價格則頗貴。從業績來看，雖然受到疫情影響，但網店銷售強勁，成功帶動純利逆勢上升23.2%至1.94億元人民幣，歷史市盈率大約11倍，與服裝股水平相若。

主席楊紫明由去年中開始便多次增持，股價也反覆向上。服裝股相對冷門，卡賓走的路線也較特別，外人很難及時掌握其營運情況。只是估值不算貴，主席增持兼股價不斷走高，小注搭一轉順風車可以考慮。可候低於20天線3.6元附近入市，失守50天線則止蝕。

張兆聰

明報首席評論員