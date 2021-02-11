恒指半日收市跌275點 跌穿10天線
文章日期：2021年7月23日 12:13
滴滴或遭重罰的消息拖累美團等互聯網股票走低；國務院要求嚴格房企融資管理，內房股亦疲軟。恒指今早高開17點見半日頂，最多跌324點，半日收市跌275點或0.99%，報27448點，跌穿10天線(27641.27點)下試250天線(27198.63點)。成交金額695億元；國指跌103點或1.03%，報9903點。恒生科技指數收報7325點，跌2.19%。
藍籌10隻升，46隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升2.68%，收報229.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；安踏（2020）跌5.17%，收報168.7元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）跌3.06%，收報523.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報103.5元，升1.57%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見131.4元，收報131.9元，跌9.1%。
北水南下合計淨流出19.64億元，較上日減少13.42%，連續第5日流出，累計流出-143.6億元。南水北上合計淨流出35.06億元人民幣，終止連續4日流入
中信資源（1205）今公布業績。收報0.43元，升3.61%。
中電信（0728）「回A」獲批。創52周高，見3.23元，收報3.14元，跌1.57%。
聯易融（9959）擬斥資最多1億美元回購股份。收報12.66元，升4.46%。
SOGO母企利福（1212）發盈喜，料中期轉虧為盈，錄純利2.2億。收報5.75元，升0.88%。
合景悠活（3913）發盈喜，料上半年多賺最少1.5倍。收報8.38元，跌4.56%。
寶尊電商（9991）與阿里（9988）旗下菜鳥簽訂股權投資及合作協議。寶尊電商收報83元，跌1.13%；阿里巴巴收報207.2元，跌0.1%。
因應疫情防控，其利工業（1731）即日關閉越南廠房至8月。收報1.42元，跌4.05%。
百威亞太（1876）新CEO再獲委任聯席主席。收報24元，跌1.23%。
奧園健康（3662）發盈喜，料上半年淨利潤增至少50%。收報5.25元，升1.35%。
嚐高美（8371）發盈喜，料首季多賺逾27%。收報1.14元，無升跌。
國美（0493）與深投控旗下公司簽合作協議或互投項目。收報0.98元，升7.69%。
捷榮國際（2119）發盈喜，料上半年純利增最多35%。收報1.06元，升0.95%。
破頂股表現
破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見34.4元，收報33.2元，升5.06%；新奧能源（2688）創上市新高，見171.5元，收報165.9元，升0.42%；復星醫藥（2196）創上市新高，見73.2元，收報68.7元，跌1.01%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見178元，收報167元，跌3.36%；創夢天地（1119）創52周高，見8.42元，收報7.89元，跌0.5%。
破底股方面
破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見62元，收報63.75元，跌3.92%；攜程集團（9961）創上市新低，見220元，收報221元，跌3.49%；快手（1024）創上市新低，見131.4元，收報131.9元，跌9.1%；維他奶（0345）見52周低23.45元，收報23.5元，跌2.08%；平安好醫生（1833）見52周低72.15元，收報72.7元，跌4.84%；民行（1988）見52周低3.54元，收報3.55元，無升跌。
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