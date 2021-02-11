滴滴或遭重罰的消息拖累美團等互聯網股票走低；國務院要求嚴格房企融資管理，內房股亦疲軟。恒指今早高開17點見半日頂，最多跌324點，半日收市跌275點或0.99%，報27448點，跌穿10天線(27641.27點)下試250天線(27198.63點)。成交金額695億元；國指跌103點或1.03%，報9903點。恒生科技指數收報7325點，跌2.19%。