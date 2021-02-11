恒指高開17點 略高於10天線 萬洲升1.27%
文章日期：2021年7月23日 09:25
恒指今早高開17點或0.07%，報27740點，略高於10天線(27670.55點)，成交金額23億元；國指今早高開17點或0.18%，報10023點。恒生科技指數開市報7495點，升0.07%。
藍籌20隻升，17隻下跌，21隻無升跌。萬洲（0288）升1.27%，報6.4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升0.68%，報208.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；中信（0267）跌1.24%，報7.95元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.62%，報95.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股15隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報49.2元，升1.76%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報854.5元，跌5.32%。
中信資源（1205）今公布業績。開市報0.415元，無升跌。
中電信（0728）「回A」獲批。開市報3.19元，無升跌。
聯易融（9959）擬斥資最多1億美元回購股份。開市報12.5元，升3.14%。
SOGO母企利福（1212）發盈喜，料中期轉虧為盈，錄純利2.2億。開市報5.75元，升0.88%。
合景悠活（3913）發盈喜，料上半年多賺最少1.5倍。開市報9.13元，升3.99%。
寶尊電商（9991）與阿里（9988）旗下菜鳥簽訂股權投資及合作協議。寶尊電商無成交，報83.95元。阿里巴巴開市報208.8元，升0.68%。
因應疫情防控，其利工業（1731）即日關閉越南廠房至8月。開市報1.48元，無升跌。
百威亞太（1876）新CEO再獲委任聯席主席。開市報24.3元，無升跌。
奧園健康（3662）發盈喜，料上半年淨利潤增至少50%。開市報5.38元，升3.86%。
嚐高美（8371）發盈喜，料首季多賺逾27%。無成交，報1.14元。
國美（0493）與深投控旗下公司簽合作協議或互投項目。開市報0.94元，升3.3%。
捷榮國際（2119）發盈喜，料上半年純利增最多35%。開市報1.09元，升3.81%。
破頂股表現
破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見169.2元，開市報169.2元，升2.42%。
其他報道