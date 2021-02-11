港股ADR跌112點 夜期低水76點 美期、亞股向上
文章日期：2021年7月23日 08:53
美股向上，港股ADR跌112點或0.41%，報27610點，即月恒指夜期跌57點，低水76點，報27648點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.52%，折合報541.17元；阿里巴巴（9988）升0.25%，折合報207.91元；美團（3690）跌0.52%，折合報278.36元；匯控（0005）跌1.22%，折合報42.77元；建行（0939）跌0.67%，折合報5.44元。
道期現升0.155%；標期現升0.25%；納期現升0.31%。日股休市，韓股現升0.1%，澳股現跌0.08%。
今日焦點股份可留意：
中信資源（1205）今公布業績。
中電信（0728）「回A」獲批。
聯易融（9959）擬斥資最多1億美元回購股份。
SOGO母企利福（1212）發盈喜，料中期轉虧為盈，錄純利2.2億。
合景悠活（3913）發盈喜，料上半年多賺最少1.5倍。
寶尊電商（9991）與阿里（9988）旗下菜鳥簽訂股權投資及合作協議。
因應疫情防控，其利工業（1731）即日關閉越南廠房至8月。
百威亞太（1876）新CEO再獲委任聯席主席。
奧園健康（3662）發盈喜，料上半年淨利潤增至少50%。
嚐高美（8371）發盈喜，料首季多賺逾27%。
國美（0493）與深投控旗下公司簽合作協議或互投項目。
捷榮國際（2119）發盈喜，料上半年純利增最多35%。
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