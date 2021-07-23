美國上周首次申請失業金人數意外升高但無阻市場氣氛，市場對企業盈利增長的預期抵消對經濟增長見頂以及變異毒株擴散的擔憂。美股三大指數連升3日，道指累升861.31點，對上一次連升3日是7月1日，標指累升108.99點，對上一次連升3日是6月28日，納指累升409.62點，對上一次連升3日是7月6日。