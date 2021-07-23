憧憬企業盈利增長 美股連升3日 道指升25點
文章日期：2021年7月23日 08:15
美國上周首次申請失業金人數意外升高但無阻市場氣氛，市場對企業盈利增長的預期抵消對經濟增長見頂以及變異毒株擴散的擔憂。美股三大指數連升3日，道指累升861.31點，對上一次連升3日是7月1日，標指累升108.99點，對上一次連升3日是6月28日，納指累升409.62點，對上一次連升3日是7月6日。
道瓊斯工業平均指數收漲25點，升幅0.08%，報34823點。標普500指數收漲8點，升幅0.21%，報4367點。納斯達克綜合指數收漲52點，或0.36%，報14684點。
salesforce升2.55%，報248.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而旅行家集團，跌2.69%，報147.76元，拖低道指26點。
科技股方面，蘋果收市報146.8元，升0.96%，谷歌母公司Alphabet收市報2568.43元，升0.68%，亞馬遜收市報3638.03元，升1.47%，Facebook收市報351.19元，升1.43%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.57%，報456點。德國DAX指數收漲0.6%，報15514點；法國CAC 40指數漲0.27%，報6481點；英國富時100指數收跌0.43%，報6968點。