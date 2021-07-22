聯易融董事會認為，股份目前的成交價，並未反映其內在價值及公司的業務前景。建議股份購回反映董事會及管理層團隊對公司長期策略及增長的信心。董事會認為建議股份購回符合公司及其股東的整體最佳利益。

該公司指，股東及潛在投資者務請注意，任何購回均或會按照市況及董事會的絕對酌情權而進行，概不保證任何購回的時間、數量或價格。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

聯易融今日復牌，上升7.45%，收報12.12元。

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