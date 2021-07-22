聯易融擬斥資最多1億美元回購股份
文章日期：2021年7月22日 21:13
聯易融（9959）本周二被沽空機構狙擊，公司今日收市後宣布，有意動用股份購回授權，斥資最多1億美元回購股份，數目不超過緊隨完成全球發售後，已發行股份總數10%的B類普通股。董事會亦可能決定隨市況變化而進一步動用股份購回授權。該行將以其現有可用現金儲備及自由現金流量撥支建議股份購回。
聯易融董事會認為，股份目前的成交價，並未反映其內在價值及公司的業務前景。建議股份購回反映董事會及管理層團隊對公司長期策略及增長的信心。董事會認為建議股份購回符合公司及其股東的整體最佳利益。
該公司指，股東及潛在投資者務請注意，任何購回均或會按照市況及董事會的絕對酌情權而進行，概不保證任何購回的時間、數量或價格。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。
聯易融今日復牌，上升7.45%，收報12.12元。
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