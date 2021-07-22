如果要找出滴滴觸怒內地當局的理由，導致到美國上市僅僅幾日，便落得「App毀業務亡」的下場，現在事後「鞭屍」，當然可以找出100個理由：不理勸籲堅持赴美、擔心客戶資料落入外國對頭手上、憂慮地圖功能洩露政府部門及官員工作地點等，但這全屬「事後孔明」，如果有早知，相信滴滴願意不惜代價去避險。要知道，滴滴不是第一間赴美上市的內地科企，雖然在千秋萬載的習帝時代，說不定是最後一間，但既然有眾多同樣擁有大量客戶資料的科網巨擘上市在前，為何只有滴滴如此不幸，落得如此下場？

說起整治科企，去年阿里（9988）叫停螞蟻上市仍歷歷在目，之後馬氏阿里在各方面被大規模清算，即使大額罰款過後，不同部門對其不同業務的審查，似乎仍沒完沒了。有人說，阿里被針對，是因為馬雲說了不該說的話，但滴滴呢？找Google/百度大神一看，倒不覺得有滴滴管理層口舌招尤，但滴滴即將面對的清算，規模似乎比阿里有過之而無不及。說到底，欠缺運氣，可能才是今次滴滴誤中地雷的關鍵：若果中美關係不是陷入僵局，若果當局不是突然對科企擁有大量數據感到疑慮，滴滴本可如其他已到美國掛牌的中概股一樣安然集資，再在若干時間後回港第二上市。

謎一樣的整治，從不同渠道的報道中，滴滴「炒車」的原因主要有二，其一，是當局擔心互聯網企業比國家掌握更多市民數據，更擔心這些數據會外洩到海外，而到宿敵美國的地盤上市，更等同將數據拱手讓人。然而想深一層，這憂慮合理嗎？到外地上市必須公布的財務報表，雖然會有收入地區及業務分佈等，亦會知道主要供應商及顧客的收入比例，但卻肯定不會包括詳細客戶資料，最多只是一些宏觀數據，相信海外監管機構也沒有要求上市公司披露客戶私隱的權力。反過來說，難道匯豐（0005）及友邦（1299）等外資公司在本港上市，監管機構可要求他們交出客戶資料嗎？當然不！認真看待的話，只能說若非中央杞人憂天，就是嚴謹到連些許宏觀數據，也不容非我族類的任何人知道。

至於第二個原因，或許是屬於召車軟件的獨有問題，就是有關反映實時路面情況的地圖功能。中央對地理環境會因導航科技而洩露出去的憂慮，早已不是新鮮事，連Tesla也多次被傳官員不准駕駛、以及具隨車鏡頭的電動車不能駛近政府部門等，可見憂慮不是空穴來風。然而，若果滴滴有問題，同樣反映實時路面的百度地圖，不是一樣有問題嗎？在內地人更普及的高德地圖，情況不也一樣嗎？百度地圖與高德地圖的持有者，分別是百度（9888）及阿里兩大科技巨擘，若只針對滴滴一App，不免「厚此薄彼」。

滴滴事件引發的後續仍陸續有來。網信辦近期出了個新招，要求用戶超過100萬的科企，到境外上市須獲得當局批准，這等同絕了科企赴外上市之路。試問中國10多億人口，就算是垃圾App，用戶也可能隨時達百萬；反過來說，若果用戶連百萬也沒有，又談何上市的本錢？此招一出，除了嚴防數據外洩，更一石二鳥地令紐交所及納斯達克少了不少生意，再加多招豁免來港上市的保安審查，利用香港用平台吸外資，但上市費卻不容外資賺你分毫，肥水不流別人田的精髓實踐到底。

對科企本身，政策的朝令夕改，才是最無從適從的所在。執筆之際，國務院又有新通知，指要依法查處平台企業壟斷案件，當中包括醫藥、公用事業及教育培訓等。就在不遠的四五年前，當時中央大力推動「互聯網+」概念，更信誓旦旦地寫入總理工作報告內，大意是指中國地大物博，產業透過互聯網，將可增加效率以產生更大經濟效益。得到國策鼓勵，一時之間，各行各業也想辦法與互聯網掛鈎。網上診症、網上教育等，都是由那時開始廣泛而深度地發展起來。當產業做大，總會有幾個資源較多、手段較高明的企業跑出，但市佔率變大，涵蓋的產業範圍越多，卻會因勢力增強而引起當權者的戒心，就算多聽話，說不定也會被扣上各種罪名，舞起「反壟斷」的大刀，打出「維護網絡安全」的一路拳法，你說企業自身還想不想做龍頭？

「互聯網+」的孖生兄弟「大數據」，亦曾經是廣受推崇的概念。也是在幾年前，內地各行各業似乎也在講大數據，宗旨就是掌握得越多客戶數據，就會更知道他們的取向，從而按潛在需求提供預想會適合客戶的產品或服務。說實在，「將畫面拉闊嚟睇」，大數據早已普及全球，Data Mining變成專門的技術及產業，政府部門及大型企業均聘用龐大團隊去分析大數據背後的啟示，但一直都是各有各做，政府為政策取向而分析大數據，企業為經濟理由而按需求產生供應。

然而不知從何時開始，企業擁有大量顧客數據，在內地好似變成了「原罪」，更產生了「企業不能比國家掌握更多國民數據」的說法。阿里利用大數據尋商機，被指涉嫌壟斷；滴滴擁有大數據，又被指又外洩風險。兩難之處在於，摒棄大數據嗎？等同將行業優勢向對手拱手相讓。繼續加大發展嗎？卻害怕成為強權的忌諱。想當日，是你鼓勵我們發展大數據；但今日，同樣的你，卻因為我們擁有大數據而大加打壓。試問又教人如何猜度主上的心意？

從山西煤礦老闆，到內房土豪、胡潤百富，再到現時的科企巨頭，誰人稍為積聚勢力，誰就會被安插一連串堂而皇之的罪名來打壓。聽黨話，跟黨走，當然沒有錯，但不少科網企業的話事人可能心裡想：我已經很聽話了，但這條跟黨走的路，也實在太難行了。

羅仕揚

其他觀點