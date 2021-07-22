至於上述期間銀行及現金結餘減少約1.836億元，則由於在2021年4月1日償還大股東黎智英所提供的股東貸款1.5億元及與集團由2021年4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。

據集團截至2020年9月底的中期報告，顯示股東貸款為5億元，若簡單扣減上述還款，即壹傳媒尚有股東貸款約3.5億元。

集團指，主要從其出版獲得廣告及其他輔助收入，至截至2021年3月31日止的兩個年度，集團於香港的蘋果日報及壹週刊均已停刊。於台灣以印刷及電子形式出版台灣蘋果日報，自2021年5月18日起停止印刷形式。儘管台灣蘋果日報仍可在線上瀏覽，但公司已於2021年6月29日收到一名獨立的第三方買家就集團可能出售其台灣業務之不具法律約束力建議。管理層目前正就交易結構與潛在買家進行討論，倘訂立正式協議將另刊公告（預期不會早於今年7月底）。若出售落售，則壹傳媒不再在台灣維持任何業務。

早前，聯交所要求公司提供其是否仍然保持足夠水平的營運及資產的詳細評估，以保證其持續上市地位。倘公司未能滿足該上市規則的要求，上市地位可能受到影響。公司將在有任何重大新進展時另行刊發公告。

壹傳媒又提到，自香港科技園公司的法律代表接獲函件，聲稱公司地址為將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所可能存在違反現有租約的租賃條件，以及其可能啟動土地回收程序。公司正就科技園法律代表的函件尋求法律意見。

股份自6月17日停牌，將繼續停牌直至另行通知。

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