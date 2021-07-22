施羅德：美股估值雖偏高 企業增長持續 道指仍有空間
文章日期：2021年7月22日 19:08
施羅德投資亞洲區多元化資產投資副主管近藤敬子表示，若各國央行打算加息，是經濟向好，相信會對股票市場有利。
雖然通脹升溫正為市場帶來一些干擾，但有部份是因去年基數低所致。她認為現時通脹飛升屬暫時現象。若通脹明年重臨，美國聯邦儲備局或需收緊貨幣政策，而由於歐洲央行對通脹的接受程度較高，因此在政策方向上很可能會維持鴿派。她對股票仍然看高一線，對債券的持倉比例亦維持在較低水平，雖然美股屢創新高，但是她認為企業盈利持續增長，相信PE 會回落，美股前景仍然看好。
她指出，5G 技術讓企業得以開發或採用新的解決方案，像近年天然災害頻發，應用5G 技術的環境監察系統能夠助各國政府提前作出準備。相關項目亦為投資者帶來值得留意的機會。5G 技術可應用到日常生活中不少尖端科技之上。現時，人們已在討論建基於5G 技術的智慧城市生態系統，投資者可在行業上尋到機會。若較宏觀地看全球實現減碳和碳中和目標所作出的努力，投資可再生能源和相關基建項目是十分重要的一環。從投資角度而言，她認為不能單純考慮潔淨能源的生產方式，而是需要將能源如何可運送或儲存至耗用地點（如：接駁電網的電線和儲電電池）納入考慮當中。
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