證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：「受惠於2020年的強勁淨資金流入，香港的資產管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理業務錄得大幅增長。來年，鞏固香港作為領先資產及財富管理中心的競爭力，依然是證監會的首要重點工作之一」。

是次調查的其他報告還顯示，資產及財富管理業務在2020年錄得2.035萬億元（2620億美元）的淨資金流入，佔管理資產的按年增長額的33%。信託持有資產亦上升17%至44800億元（5780億美元）。非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%。資產及財富管理業務的從業員總數上升6%至48006人，有60%主要從事市場銷售及推廣。內地相關的持牌法團及註冊機構則上升3%，達397家。在港註冊的證監會認可基金規模，亦增長17%。

截至2020年12月31日，在香港所管理的資產，佔資產管理業務所管理資產的58%，當中有54%投資於股票。撇除房地產基金，總值達37.33萬億元的資產及財富管理業務中，資產根據地源自香港、北美洲、歐洲及中國的比例，分別佔36%、22%、11%及10%。

作為資產及財富管理業務的主要組成部份，資產管理及基金顧問業務管理的資產增長20%，達24.038萬億元，錄得1.379萬億元淨資金流入，比2019年的9870億元為多，佔整體資產管理及基金顧問業務的按年增長額的34%。源自專業投資者管理的資產達17.136萬億元，按年增長17%，該等投資者中，有12%來自政府、主權基金及中央銀行，佔2.856萬億元。在香港管理的12.4109萬億元資產中，股票投資佔54%，達6.677萬億元，按年增加29%。

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