中國商務部：全年汽車銷售有望回復增長
文章日期：2021年7月22日 16:51
早前公布的中國6月份汽車銷售量按年下降，影響社會零售總額增長，引起市場關注。中國商務部市場運行和消費促進司司長朱小良表示，下半年隨著中國經濟持續穩定恢復，促進消費政策措施發揮效用，可為汽車市場發展提供有力支撐。雖然晶片供應短缺、原材料價格上漲等因素會對汽車市場造成一定影響，不過綜合而言，認為今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下跌。
對於外資流入中國，商務部外國投資管理司司長宗長青在記者會表示，今年上半年中國實際使用外資6078.4億元（人民幣，下同），按年增長28.7%，比2019年同期則增長27.1%，增速為近10年的同期最高，規模則創歷史新高。
宗長青表示，上半年新設和增資合同外資1億美元以上的大項目為602個，按年增長81.3%，比2019年同期增長76%。廣州現代汽車氫燃料電池、重慶博世氫動力系統、杭州賽默飛生物制藥、上海樂高樂園等標誌性大項目紛紛落實。
另外，上半年高技術產業實際使用外資為1924億元人民幣，按年增長39.4%，比2019年同期增長39.6%，佔比為歷史同期最高。其中，高技術製造業增長29.2%，其中計算機及辦公設備製造、電子及通信設備製造兩個行業，分別增長45.4%和34.2%；高技術服務業增長42.7%，其中科技成果轉化、研發與設計服務兩個行業，分別增長93.2%和45.8%。
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