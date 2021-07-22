對於外資流入中國，商務部外國投資管理司司長宗長青在記者會表示，今年上半年中國實際使用外資6078.4億元（人民幣，下同），按年增長28.7%，比2019年同期則增長27.1%，增速為近10年的同期最高，規模則創歷史新高。

宗長青表示，上半年新設和增資合同外資1億美元以上的大項目為602個，按年增長81.3%，比2019年同期增長76%。廣州現代汽車氫燃料電池、重慶博世氫動力系統、杭州賽默飛生物制藥、上海樂高樂園等標誌性大項目紛紛落實。

另外，上半年高技術產業實際使用外資為1924億元人民幣，按年增長39.4%，比2019年同期增長39.6%，佔比為歷史同期最高。其中，高技術製造業增長29.2%，其中計算機及辦公設備製造、電子及通信設備製造兩個行業，分別增長45.4%和34.2%；高技術服務業增長42.7%，其中科技成果轉化、研發與設計服務兩個行業，分別增長93.2%和45.8%。

其他報道

香港6月通脹按年增0.7% 遜預期

國美與深投控旗下公司簽合作協議或互投項目

胡祖六：政亂無損港金融中心地位 對和平抗議者予以同情

國泰：完成數碼健康通行證測試

恒指升499點 成交見近一個月低 北水流出減少

財經花生｜ERROR首次動畫配音 羚邦股價升3%

銀保監：要求銀行適當下調貸款利率協助河南受災小微企業

亞銀金融推NFT交易平台

【有片：埋身擊】新能源汽車美股表現好 蔚來、小鵬及Tesla或後市上升

屈臣氏：推產品支持碳排放抵銷 自2018年投資7.5億於可持續發展

HK Express 8月正式開辦飛台北、高雄單程航線

港視今起易名為「香港科技探索」 股價升逾一成