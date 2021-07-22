剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.4%，較5月份（0.2%）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月底止3個月的平均每月變動率為0.0%，而截至5月止的三個月的相應變動率則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6 月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升17.0%）；衣履（上升3.2%）；交通（上升2.5%）；外出用膳及外賣（上升1.2%）；基本食品（上升1.1%）；耐用物品（上升0.8%）；雜項服務（上升0.6%）和煙酒（上升0.3%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌2.9%）和住屋（下跌0.7%）。

上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.0%。第二季，綜合消費物價指數較一年前同期上升0.8。截至6月底止的十二個月，綜合消費物價指數比較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹率微升至0.4%。由於本地疫情繼續趨於穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍然輕微。

展望將來，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

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