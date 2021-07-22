國泰指，於本月較早前使用The Commons Project的CommonPass應用程式，由自願參與的顧客於往來香港及新加坡的兩班航班完成測試。

國泰表示，自願參與測試的乘客使用個人的疫苗接種紀錄，以及／或出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，透過CommonPass 應用程式建立數碼健康通行證。顧客乘搭7月6日由香港前往新加坡的國泰航空 CX691航班，使用港府的電子針卡二維碼（由「智方便」應用程式產生）。顧客於7月 15日，乘搭由新加坡飛往香港的 CX690 航班，則使用了新加坡的 HealthCert PCR 核酸檢測紀錄。CommonPass 應用程式根據旅客的行程及各地旅遊限制，驗證其檢測或疫苗接種紀錄，並建立數碼健康通行證，顯示他們是否符合有關出入境規定。

顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示「這些測試為我們重開國際航線創造有利條件，與合作夥伴進行測試，讓我們能夠向業界同儕及各地出入境當局展示，數碼健康通行證可有效使用各地認可的檢測及疫苗接種紀錄，方便出行」。

CommonPass是由The Commons Project開發的應用程式。該項目是由洛克菲勒基金會支持成立的非營利性公共信托基金，透過建立和運作數字平台和服務，促進公共利益。CommonPass是一個應用程式，使個人能夠安全地證明他們的COVID-19健康狀況，用於旅行和其他目的，而不透露其他無關的個人數據。

其他報道

恒指升499點 成交見近一個月低 北水流出減少

財經花生｜ERROR首次動畫配音 羚邦股價升3%

銀保監：要求銀行適當下調貸款利率協助河南受災小微企業

亞銀金融推NFT交易平台

【有片：埋身擊】新能源汽車美股表現好 蔚來、小鵬及Tesla或後市上升

屈臣氏：推產品支持碳排放抵銷 自2018年投資7.5億於可持續發展

HK Express 8月正式開辦飛台北、高雄單程航線

港視今起易名為「香港科技探索」 股價升逾一成

多間博企各捐款1000萬澳門元助河南賬災