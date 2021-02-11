恒指升499點 成交見近一個月低 北水流出減少
文章日期：2021年7月22日 16:25
投資者風向轉炒業績及憧憬新興市場受惠再通脹，恒指今早高開239點後，最多曾升535點，收市升499點或1.83%，全日高低波幅304點，收報27723點，升穿10天線(27630.9點)。
成交金額1371億元，較上日減少12.56%，是6月28日1015.97億元成交後最少；國指升175點或1.79%，報10006點。恒生科技指數收報7490點，升2.22%。
藍籌50隻升，8隻下跌。信義光能（0968）升5.69%，收報15.98元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.55%，收報279.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；舜宇（2382）跌0.93%，收報235元，是跌幅最大的藍籌。安踏（2020）跌0.89%，收報177.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報11.54元，升17.52%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見101.3元，收報101.9元，跌7.11%。
北水南下合計淨流出22.68億元，較上日減少37.84%，連續第4日流出，累計流出123.97億元。南水北上合計淨流入59.27億元人民幣，較上日增加90.13%，連續第4日流入，累計流入164.82億元。
午後消息股表現
HK Express 8月正式開辦飛台北、高雄單程航線。國泰（0293）收報6.47元，升1.57%。
港視（1137）今起易名為「香港科技探索」，收報11.66元，升12.33%。
多間博企各捐款1000萬澳門元助河南賬災。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報12.8元，升3.9%；美高梅中國（2282）收報10.4元，升3.38%；澳博控股（0880）收報7.75元，升2.65%；永利澳門（1128）收報11.18元，升1.64%；銀河娛樂（0027）收報58.6元，升4.92%。
金沙中國（1928）收報30.3元，升3.06%。金沙中國今早公布第二季虧損減少，除息稅前轉虧為盈。
恒大（3333）與廣發銀行已解決財產保全裁定事宜 將鞏固深化業務合作，另外彭博社亦報道恒大研分拆旅遊業務上市。恒大收報7.81元，升7.87%。
恒大系表現，恒大物業（6666）收報6.93元，升3.74%；恒大汽車（0708）收報15.88元，升20.3%；恒騰（0136）收報4.3元，升8.86%。
停牌2年美好發展（2662）披露與創夢天地（1119）及美圖（1357）開發IP產品。創夢天地創52周高，見7.98元，收報7.93元，升10.45%；美圖公司收報1.57元，升1.29%。
H&H（1112）料上半年純利跌30至40%。收報28.35元，升0.18%。
今早及隔晚消息股表現
小鵬（9868）獲阿里巴巴（9988）持股近15%。小鵬汽車創上市新高，見172.4元，收報171.7元，升6.12%；阿里巴巴收報207.4元，升2.17%。
馬斯克：特斯拉或重新接受比特幣支付，比特幣曾彈近8%。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報11.14元，升4.9%；栢能集團（1263）收報4.53元，升1.34%；BC科技（0863）收報18.98元，升7.72%；雄岸科技（1647）收報0.265元，升3.92%；美圖公司（1357）收報1.57元，升1.29%；信陽毛尖（0362）收報0.275元，升3.77%。
聯易融（9959）今早復牌，稱沽空報告指稱毫無根據。曾創上市新低，見9.2元，收報12.12元，升7.45%。
協鑫新能源（0451）以逾11億元人民幣售18座光伏電站。收報0.38元，升11.76%。
築友智造（0726），建築構件及產品銷售合同按年增長近3.7倍。收報0.82元，升1.23%。
中國平安（2318）據報接逾2萬宗河南雨災報案，料涉賠償逾6億人幣。收報72.4元，升1.97%。
融創中國（1918）7590萬元回購330萬股。收報24.1元，升4.56%。
中石化（0386）上半年油氣當量產量增加4.2%。收報3.68元，升3.66%。
餐管集團1957 & Co.（8495）發中期盈喜，由虧轉盈。收報0.19元，升1.06%。
葉氏化工（0408）料中期純利升最多4.4倍。創52周高，見5.29元，收報5.2元，升16.07%。
深圳控股（0604）6月銷售額逾14億人幣，按月升30%。收報2.28元，升1.33%。
信陽毛尖（0362）8月啟動碳化鈣2號爐，年產可達10萬噸，銷售額料增2.5倍。收報0.275元，升3.77%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見5.09元，收報5.08元，升4.96%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見177.4元，收報172.8元，升3.1%；環球新材（6616）創上市新高，見4.6元，收報4.23元，升1.2%；信利國際（0732）創52周高，見2.86元，收報2.81元，升1.81%；創夢天地（1119）創52周高，見7.98元，收報7.93元，升10.45%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.51元，收報0.4元，無升跌；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.56元，收報0.48元，升23.08%；中興通訊（0763）創52周高，見27.5元，收報27元，升2.27%；中國電信（0728）創52周高，見3.22元，收報3.19元，升2.24%；華潤電力（0836）創52周高，見11.74元，收報11.56元，升1.4%。
破底股方面
破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.193元，收報0.201元，升0.5%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.4元，收報1.41元，跌1.4%；兆科眼科（6622）創上市新低，見9.5元，收報9.97元，升3.21%；汽車之家（2518）創上市新低，見101.3元，收報101.9元，跌7.11%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.49元，收報0.495元，無升跌；聯易融（9959）創上市新低，見9.2元，收報12.12元，升7.45%；創上市新低，見9.2元，收報12.12元，升7.45%；平安好醫生（1833）見52周低75.1元，收報76.4元，升0.07%；民行（1988）見52周低3.54元，收報3.55元，無升跌。
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