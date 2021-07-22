銀保監：要求銀行適當下調貸款利率協助河南受災小微企業
文章日期：2021年7月22日 16:06
河南發生嚴重雨災，銀保監發出支持防汛救災的金融服務通知，要求銀行增加向普惠金融增加資源，鼓勵通過適當下調貸款利率、減免服務收費、調整還本付息安排等方式幫助受災農戶、小微企業、個體工商戶渡過難關。此外，銀保監亦要求銀行主動幫助防汛救災、民生保障等企業，積極提供信貸支持，優先受理審查、簡化審批流程、提高信貸審批效率。
銀保監要求，銀行機構總行要統籌調度資源，通過適當調整受災地區融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦法等措施，加強支持受災地區的信貸。對受汛情影響暫不能營業但有發展前景的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵通過提高信用貸款比重、減免服務收費等多種方式降低融資成本。
保險方面，銀保監要求保險機構按「特事特辦、急事急辦」原則，集中調配查勘人員、簡化流程、提高理賠效率。特別是對因災受傷人員，要通過減少醫院等級限制、直賠、一站式結算等方式提高理賠效率。對受汛情影響暫時難以查勘定損的，可結合實際預付賠款。加強保險損失統計，及時反映保險損失情況，為後續理賠服務提供支持。
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