BOAX NFT 由亞銀金融集團主席溫鉉淮及亞銀金融團隊共同創立，專門為稀有藝術品提供NFT 數字資產交易平台而設。林文傑為著名慈善家、科學家、企業家，亦是國際知名藝術家及「折光畫」之發明者。BOAX NFT 平台與林文傑將融合科技與藝術，以嶄新形式合作，數碼化「奧運喜悅（Olympic Happiness）」NFT 藝術品將於東京奧運會舉辦期間，即由7月23日至8月8日，進行網上拍賣，部分收益將撥捐兒童眼科慈善事業。同時，BOAX NFT 平台將獨家發布來自林文傑的「美妙時空（Enchanted Time and Space）」系列NFT 藝術品，讓藝術愛好者參與線上競投。

除了與林文傑合作之外，BOAX NFT 亦計劃與非洲現代藝術家、柬埔寨及非洲皇室成員和其他網絡紅人合作，於平台獨家代理他們的NFT 藝術作品。溫鉉淮表示，亞銀金融集團一直致力提倡金融創新及推動金融科技發展，他們將致力為各方提供革命性、防篡改的數字資產交易平台，將藝術收藏品轉化為區塊鏈進行交易，並透過先進網絡科技，分享鑑賞藝術的新視角。

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