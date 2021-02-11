亞銀金融推NFT交易平台
文章日期：2021年7月22日 15:52
以香港為基地並為亞洲銀行提供金融科技解決方案的亞銀金融集團宣佈，將於明日正式推出旗下高端NFT 交易平台「BOAX NFT Marketplace」（「BOAX NFT」），讓用戶可以在線買賣稀有的數字藝術品。BOAX NFT 平台上首個發布的NFT （非同質化代幣）藝術作品，是由國際知名藝術家林文傑以2008年北京奧運會為題創作的「奧運喜悅（Olympic Happiness）」，該作品亦是世上為數不多以奧運作主題的NFT 藝術品。
BOAX NFT 由亞銀金融集團主席溫鉉淮及亞銀金融團隊共同創立，專門為稀有藝術品提供NFT 數字資產交易平台而設。林文傑為著名慈善家、科學家、企業家，亦是國際知名藝術家及「折光畫」之發明者。BOAX NFT 平台與林文傑將融合科技與藝術，以嶄新形式合作，數碼化「奧運喜悅（Olympic Happiness）」NFT 藝術品將於東京奧運會舉辦期間，即由7月23日至8月8日，進行網上拍賣，部分收益將撥捐兒童眼科慈善事業。同時，BOAX NFT 平台將獨家發布來自林文傑的「美妙時空（Enchanted Time and Space）」系列NFT 藝術品，讓藝術愛好者參與線上競投。
除了與林文傑合作之外，BOAX NFT 亦計劃與非洲現代藝術家、柬埔寨及非洲皇室成員和其他網絡紅人合作，於平台獨家代理他們的NFT 藝術作品。溫鉉淮表示，亞銀金融集團一直致力提倡金融創新及推動金融科技發展，他們將致力為各方提供革命性、防篡改的數字資產交易平台，將藝術收藏品轉化為區塊鏈進行交易，並透過先進網絡科技，分享鑑賞藝術的新視角。
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