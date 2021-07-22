屈臣氏集團更宣布，支持ClimatePartner 的森林保護和潔淨海洋計劃。其指出，森林是地球最重要的碳儲存庫，把空氣中二氧化碳封存在樹木中，更是不同動植物的家園、人類謀生之地。同時海洋儲存四分之一來自大氣的二氧化碳，亦吸收高達93.4%來自溫室效應的熱能，然而塑膠等污染物會影響海洋吸收二氧化碳的效能。因此集團冀透過參與森林保護計劃及潔淨海洋計劃，減輕氣候變化的影響。

其會推出一系列可持續產品，讓顧客有更多可持續包裝的選擇，一起保護環境，減少生態足跡。同時，其更於馬來西亞屈臣氏Sunway Pyramid 店，設置首個Naturals by Watsons 環保補充站，為六款Naturals by Watsons 暢銷產品推出環保補充裝。這款環保補充裝所使用的塑膠物料比一般的膠樽少58%。屈臣氏亦將於八月在香港推出環保補充站，鼓勵更多顧客參與。另其會每逢星期一透過社交媒體推出Good Academy 環保教育，提高顧客對可持續發展的認識，並鼓勵他們實踐可持續的生活，在提供氣候變化和可持續發展的最新資訊同時，與顧客保持互動。

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