不過，因應各地入境限制，HK Express在疫情期間只營運香港飛往台北及高雄的單程航班，而未有回程航班。HK Express指，將會密切留意情況，在入境限制放寬時會作出調整，提供往返航班服務。

兩班單程航班分別為，香港飛台北，編號UO110的航班，班次為周一、周六，當地時間15:55出發，17:55抵達；以及香港發高雄，編號UO130的航班，班次為周四、周日，當地時間10:50出發，12:20抵達。

HK Express行政總裁吳潔文表示，｢我們一直努力尋找新方向，為的就是要向旅客提供相宜的票價與便利的出遊選擇，即將開辦的兩條新航線便是我們朝著這個目標進發的又一例證。即使現時疫情持續，仍然無阻我們實踐提供加倍方便實惠體驗的承諾，亦會繼續以保障旅客的安全和健康為己任，讓他們出遊時安枕無憂」。

HK Express指，隨著愈來愈多旅客重啟出遊計劃，將會繼續實施健康和安全防護措施，包括機艙清潔及社交距離等，同時要求旅客於整個飛行旅程均需配戴口罩。另外，HK Express建議前往台北與高雄的旅客留意當地入境要求，包括於抵埗前後的測試安排、強制檢疫與遞交申報表等規則。

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