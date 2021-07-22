【有片：選股王】新能源及材料股熱炒 中冶短線可上望2.5元
文章日期：2021年7月22日 13:41
恒指高開239點後向上，早市最多升535點、高見27759點，收報27705點，升480點或1.77%。半日成交769億元。
科技股明顯反彈，美團（3690）升近4%。微盟（2013）急升14%只是收復昨天跌幅。半導體股、5G概念及通訊設備股偏好。走勢疲弱的教育股繼續借三孩政策出台有炒作，內房股有明顯反彈，水泥、金屬礦石都做好。新能源股有回吐，小鵬汽車（9868）卻升逾半成創在港上市新高。但要留意小鵬在港上市與美國上市的股份亦步亦趨，在美股價於46美元有阻力。
近期新能源及材料股熱炒，中冶（1618）旗下鎳、鈷、銅等資源開發業務也惹來關注。不過，中冶資源業務去年佔總收入只約1%，即使獲得重估對股價未必有太大幫助。中冶主要收入來自工程承包業務，佔總收入近九成。由於鋼鐵行業轉型升級，智能化綠色化改造，以及國家區域發展戰略，推動新基建、新型城鎮化建設，和新興產業如生態環保、消閒、大健康等工程項目，中冶近年業務保持較快速增長。公司發展空間廣闊，今年上半年新簽合同額按年增長超過三成。
雖然中冶具碳中和概念，但要留意股價走勢較為反覆。近日成交轉旺，短線可上望2.5元。入市以低收2元為止蝕。
劉思明