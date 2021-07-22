集團指，在2021年4月22日接獲聯交所的務牌決定，指其有關復牌指引中兩項內容未履行，集團已於5月3日提出覆核要求。

集團又表示，業務營運包括IP授權及綜合服務及IP衍生產品之銷售及分銷。當中前者包括提供有關IP授權；IP內容創作；IP營銷的服務；及主題活動服務。而集團已繼續竭力重啟並擴展其IP業務方面的營運，截至是次公告日期，集團已與獨立第三方客戶訂立59份合約，其中大部分為長期業務合約，包括14份IP授權業務合約（不包括POW!）、7份IP內容創作業務的合約、15份IP營銷業務合約、1份主題活動服務合約及22份IP衍生產品之銷售及分銷合約。上述所有合約可確保產生合共不低於1.6億港元的收益，對集團業務至關重要。

集團又表示與多間領先的行業企業展開合作磋商，並已與創夢天地之子公司及美圖公司分別簽署合作協議，以共同開發IP相關產品。

股份自2019年7月19日停牌至今，並將繼續停牌。

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