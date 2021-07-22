H&H 在就純利預期下降30至40%解釋，指主要由於非現金兌換虧損約8000-9900萬元人民幣（下同），是因為內部貸款重估所產生；衍生金融工具的非現金公允值虧損約4000-5000萬元，則由於優先票據提早贖回選擇權、長期債務的對沖工具及嵌入一項現有NewH 投資的認股權證的公允值變動所產生；以及新冠肺炎疫情爆發後於去年上半年從政府當局取得的單次就業救濟金約4000萬元。

而上述首兩項非現金虧損項目已在2020年中期報告EBITDA 調節列表中，當時呈報的收益淨額為8010萬元。

此外，H&H 指截至今年6月底的第二季按年實現低單位數水平的增長，若按呈報基準而言，計及最新收購SolidGold 業務收入貢獻，集團實現低雙位數水平的收入增長。

至於截至六月底的上半年則按年錄得低單位數水平的跌幅，跌幅較2021年首季的跌幅5.9%有所收窄。若按呈報基準而言，集團上半年實現中單位數水平的收入增長。

按業務分類計，嬰幼兒營養及護理用品分部中，第二季嬰幼兒配方奶粉銷售繼續錄得高單位數水平的增長，而嬰幼兒配方奶粉產品（包括所授出免費貨）亦持續錄得雙位數增幅。

然而奶粉市場競爭異常激烈，未來仍然面臨增長的不確定性。益生菌補充品銷售繼續錄得按年雙位數跌幅，是由於去年在新冠肺炎疫情爆發後出現的高基數以及激烈的市場競爭所致。其他嬰幼兒產品的銷售按年錄得低雙位數水平的跌幅，原因為該類別的重點由增加產量轉為提升盈利能力。

第二季的成人營養及護理用品分部實現雙位數增長，其中中國為主要增長貢獻者，而澳洲及新西蘭的澳新市場收入跌幅按年明顯收窄。第二季的寵物營養及護理用品分部則按年錄得強勁的雙位數增長。於該期間，美國及中國市場均實現強勁增長。

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