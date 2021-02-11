恒指升480點 升穿10天線 恒大系回升
文章日期：2021年7月22日 12:13
恒指今早高開239點，高位升535點，高見27759點，升穿10天線(27629.05點)，低位升230點，高低波幅304點。
恒指半日升480點或1.77%，報27705點，成交金額769億元；國指升161點或1.65%，報9993點。恒生科技指數收報7468點，升1.91%。
藍籌50隻升，7隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升5.03%，收報15.88元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.63%，收報280元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；石藥（1093）跌1.5%，收報10.5元，是跌幅最大的藍籌。安踏（2020）跌1.28%，收報177.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報11.22元，升14.26%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見101.3元，收報101.9元，跌7.11%。
北水南下合計淨流出9.33億元，較上日減少74.43%，連續第4日流出，累計流出-110.61億元。南水北上合計淨流入69.34億元人民幣，較上日增加122.43%，連續第4日流入，累計流入174.89億元。
小鵬（9868）獲阿里巴巴（9988）持股近15%，創上市新高。小鵬汽車創上市新高，見172.4元，收報170元，升5.07%；阿里巴巴收報206.8元，升1.87%。
馬斯克：特斯拉或重新接受比特幣支付，比特幣曾彈近8%。區塊鏈概念股火幣科技（1611）收報11.06元，升4.14%；栢能集團（1263）收報4.57元，升2.24%；BC科技（0863）收報18.06元，升2.5%；雄岸科技（1647）收報0.265元，升3.92%；美圖公司（1357）收報1.58元，升1.94%；信陽毛尖（0362）收報0.275元，升3.77%。
恒大（3333）與廣發銀行已解決財產保全裁定事宜，將鞏固深化業務合作。恒大收報7.91元，升9.25%；恒大汽車（0708）收報16.66元，升26.21%；恒騰（0136）收報4.26元，升7.85%；恒大物業（6666）收報7元，升4.79%。
聯易融（9959）今早復牌，稱沽空報告指稱毫無根據。聯易融創上市新低，見9.2元，收報10.12元，跌10.28%。
金沙中國（1928）第二季虧損減少，除息稅前轉虧為盈。收報30.4元，升3.4%。
協鑫新能源（0451）以逾11億元人民幣售18座光伏電站。收報0.385元，升13.24%。
築友智造（0726），建築構件及產品銷售合同按年增長近3.7倍。收報0.85元，升4.94%。
中國平安（2318）據報接逾2萬宗河南雨災報案，料涉賠償逾6億人幣。收報72.65元，升2.32%。
融創中國（1918）7590萬元回購330萬股。收報24.25元，升5.21%。
中石化（0386）上半年油氣當量產量增加4.2%。收報3.66元，升3.1%。
餐管集團1957 & Co.（8495）發中期盈喜，由虧轉盈。收報0.191元，升1.6%。
葉氏化工（0408）料中期純利升最多4.4倍。創52周高，見4.91元，收報4.9元，升9.38%。
深圳控股（0604）6月銷售額逾14億人幣，按月升30%。收報2.26元，升0.44%。
信陽毛尖（0362）8月啟動碳化鈣2號爐，年產可達10萬噸，銷售額料增2.5倍。收報0.275元，升3.77%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見5.04元，收報4.96元，升2.48%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見177.4元，收報168.8元，升0.72%；環球新材（6616）創上市新高，見4.6元，收報4.49元，升7.42%；信利國際（0732）創52周高，見2.86元，收報2.8元，升1.45%；創夢天地（1119）創52周高，見7.52元，收報7.43元，升3.48%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.51元，收報0.45元，升12.5%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.56元，收報0.53元，升35.9%；中興通訊（0763）創52周高，見27.5元，收報27.15元，升2.84%；華潤電力（0836）創52周高，見11.74元，收報11.58元，升1.58%。
破底股方面
破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.196元，收報0.196元，跌2%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.4元，收報1.42元，跌0.7%；兆科眼科（6622）創上市新低，見9.5元，收報9.94元，升2.9%；汽車之家（2518）創上市新低，見101.3元，收報101.9元，跌7.11%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.49元，收報0.5元，升1.01%；聯易融（9959）創上市新低，見9.2元，收報10.12元，跌10.28%；創上市新低，見9.2元，收報10.12元，跌10.28%；平安好醫生（1833）見52周低75.1元，收報77.1元，升0.98%。
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