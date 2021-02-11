港元1個月期HIBOR跌0.02點子至0.07339%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。

港元現報7.7729元升值2點子，曾貶值最多6點子，報7.7737元，亦曾升值最多9點子，報7.7722元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.28點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.34點子至0.04964%；2星期HIBOR升0.41點子至0.05893%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15018%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.25536%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35625%。

美元指數現報92.798升值0.044點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.089%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0156%，連續4日收窄，利差是2021年5月10日後最低，當日差距為-0.0167%。

對上一次連續4日收窄，是2021年7月05日，當日利差報-0.0086%。

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