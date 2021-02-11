恒指高開239點 恒大升0.28% 金沙無升跌 聯易融復牌升8%
文章日期：2021年7月22日 09:26
恒指今早高開239點或0.89%，報27464點，升近10天線(27604.95點)，而10天線亦調頭離開250天線(27188.04點)，成交金額23億元；國指今早高開88點或0.9%，報9919點。恒生科技指數開市報7417點，升1.22%。
藍籌43隻升，7隻下跌，8隻無升跌。中石油（0857）升4.04%，報3.35元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.28%，報205.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；中人壽（2628）跌1.04%，報13.36元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）開市報10.46元，升6.52%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報71.8元，跌1.24%。
恒大（3333）與廣發銀行已解決財產保全裁定事宜，將鞏固深化業務合作。恒大開市報7.26元，升0.28%；恒大汽車（0708）開市報13.1元，跌0.76%；恒騰（0136）開市報3.95元，無升跌；恒大物業（6666）開市報6.67元，跌0.15%。
聯易融（9959）今早復牌，稱沽空報告指稱毫無根據。開市報12.22元，升8.33%。
金沙中國（1928）第二季虧損減少，除息稅前轉虧為盈。開市報29.4元，無升跌。
協鑫新能源（0451）以逾11億元人民幣售18座光伏電站。開市報0.35元，升2.94%。
築友智造（0726）建築構件及產品銷售合同按年增長近3.7倍。無成交，報0.81元。
中國平安（2318）據報接逾2萬宗河南雨災報案，料涉賠償逾6億人幣。開市報71.4元，升0.56%。
融創中國（1918）7590萬元回購330萬股。開市報23.15元，升0.43%。
中石化（0386）上半年油氣當量產量增加4.2%。開市報3.65元，升2.82%。
餐管集團1957 & Co.（8495）發中期盈喜，由虧轉盈。無成交，報0.188元。
葉氏化工（0408）料中期純利升最多4.4倍。創52周高，見4.86元，開市報4.86元，升8.48%。
深圳控股（0604）6月銷售額逾14億人幣，按月升30%。無成交，報2.25元。
信陽毛尖（0362）8月啟動碳化鈣2號爐，年產可達10萬噸，銷售額料增2.5倍。開市報0.27元，升1.89%。
HK Express貼貓咪圖預告有新航點，網民估係台北及高雄。國泰（0293）開市報6.39元，升0.31%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.91元，開市報4.91元，升1.45%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見169.5元，開市報169.5元，升4.76%；環球新材（6616）創上市新高，見4.28元，開市報4.28元，升2.39%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.42元，開市報0.42元，升5%。
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