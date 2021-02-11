恒指今早高開239點或0.89%，報27464點，升近10天線(27604.95點)，而10天線亦調頭離開250天線(27188.04點)，成交金額23億元；國指今早高開88點或0.9%，報9919點。恒生科技指數開市報7417點，升1.22%。