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港股ADR升246點 夜期高水188點 美期、亞股向上

文章日期：2021年7月22日 08:50

美股向上，港股ADR升246點或0.9%，報27470點，即月恒指夜期升187點，高水188點，報27413點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報543.24元；阿里巴巴（9988）升1.03%，折合報205.09元；美團（3690）升1.19%，折合報273.41元；匯控（0005）升1.53%，折合報43元；建行（0939）跌0.01%，折合報5.43元。

道期現升0.077%；標期現升0.06%；納期現升0.06%。日股休市，韓股現升0.81%，澳股現升0.64%。

今日焦點股份可留意：

聯易融（9959）今早復牌，稱沽空報告指稱毫無根據。

金沙中國（1928）第二季虧損減少，除息稅前轉虧為盈。

6間銀行暫停接受恒大（3333）樓花按揭申請。

協鑫新能源（0451）以逾11億元人民幣售18座光伏電站。

築友智造（0726），建築構件及產品銷售合同按年增長近3.7倍。

中國平安（2318）據報接逾2萬宗河南雨災報案，料涉賠償逾6億人幣。

融創中國（1918）7590萬元回購330萬股。

中石化（0386）上半年油氣當量產量增加4.2%。

餐管集團1957 & Co.（8495）發中期盈喜，由虧轉盈。

葉氏化工（0408）料中期純利升最多4.4倍。

深圳控股（0604）6月銷售額逾14億人幣，按月升30%。

信陽毛尖（0362）8月啟動碳化鈣2號爐，年產可達10萬噸，銷售額料增2.5倍。

 

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