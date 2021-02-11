業績推動美股連升2日 道指升286點
文章日期：2021年7月22日 08:15
受強勁公司業績推動，美股三大指數連升第2日，市場注意力由對疫情拖累經濟的憂慮，轉往關注業績表現。Verizon Communications Inc.和可口可樂季度業績均好過預期；Netflix訂戶數量預期令市場失望，股價回軟。另外，隨著經濟復蘇起步，摩根大通和瑞銀全球財富管理策略師敦促客戶購買周期性股票。
道瓊斯工業平均指數收漲286點，升幅0.83%，報34798點。標普500指數收漲35點，升幅0.83%，報4358點。納斯達克綜合指數收漲133點，或0.92%，報14631點。
道指連升2日，累計升835.96點；標指連升2日，累計升100.2點；納指連升2日，累計升356.97點。
高盛升2.4%，報373.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而安謀跌0.83%，報244.85元，拖低道指13點。
科技股方面，蘋果收市報145.4元，跌0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報2550.98元，升1.06%，亞馬遜收市報3585.2元，升0.33%，Facebook收市報346.23元，升1.33%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.65%，報453點。德國DAX指數收漲1.36%，報15422點；法國CAC 40指數漲1.86%，報6464點；英國富時100指數收漲1.71%，報6998點。