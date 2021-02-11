受強勁公司業績推動，美股三大指數連升第2日，市場注意力由對疫情拖累經濟的憂慮，轉往關注業績表現。Verizon Communications Inc.和可口可樂季度業績均好過預期；Netflix訂戶數量預期令市場失望，股價回軟。另外，隨著經濟復蘇起步，摩根大通和瑞銀全球財富管理策略師敦促客戶購買周期性股票。