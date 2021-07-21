根據備忘錄，為使雙方的核心業務發揮最大的協同效應，華懋與安樂工程將以合資公司的形式，為本地醫療設施的營運、管理及維修提供服務。雙方將投放資源，探討在不同領域上的合作，例如醫療旅遊、遠程醫療及醫療系統物聯網，以實現業務目標。

在華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及安樂工程主席潘樂陶見證下，華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚與安樂工程董事總經理羅威德，於荃灣西如心酒店簽署備忘錄。蔡宏興表示，他們將善用雙方各自的優勢，為醫療服務帶來嶄新的合作模式，期望成為醫療設施、物業管理服務的領導者。這不僅擴闊集團的收入來源，亦提高集團和行業的水平，為持份者創造正面價值，促進宜居城市發展。

潘樂陶指，隨著香港和其他地方的人口老化，醫療系統所面對的壓力與日俱增；對高質素醫療設施的需求持續上升。通過是次合作，安樂工程與華懋在發展醫療服務方面具有獨特優勢，不但可滿足社區的需要，亦使我們能夠在本地以及海外市場的醫療服務領域上取得更大的席位。

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