該行估計，單是美國投資者佔VIE公司投資市值便高達8000億美元。隨著中美關係出現裂痕，投資者或要考慮，中國官方過往默許的VIE結構能否繼續下去，及在中美關係進一步轉差時，評估有那些可能的後果。SVA預見很多企業高級行政人員，甚至在所屬領域的專家，未必準備好面對因為政治風險而產生的突然其來之轉變。

新冠肺炎疫情持續，SVA直指，在未來12個月未見紓緩，並恐因為失業、就業不足及醫健系統運作失敗，觸發東南亞國家有更多社會動亂，內地可能需時較長去重新對外開放，因此亞洲經濟難以V型反彈。這令區內國家的旅遊持續受影響，料在未來12個月內不會顯著改善，因此會影響到航空、酒店及地區旅遊業。

受新冠肺炎疫情及經濟調整影響，SVA指已見很多企業將應收賬「發水」、誇大資產值，或運用欺騙手段取得資金。單在香港，已見法院正跟進若干個人因為使用假的處所尋求開發信用狀，甚至捏造薪資名單而被告的個案。SVA亦見到在區內出現越來越多唱高散貨的股份炒賣詐騙個案出現。個別如在美國上市的瑞幸咖啡採用複雜的架構或財務工具，隱瞞巨額虧損的情況，恐會更普遍。審計向來較寬鬆的中國之情況尤見嚴峻。

該行更注意到，若干保薦人及投資銀行處理某些新股個案中盡職審查較粗疏，參與交易團隊卻只顧本身利益而盡報所有費用收費，最終恐帶來商業及名譽風險。SVA稱，網絡罪案正處於令人警覺的程度般上升，並對技術掌握較少的犯罪者參與更多勒索軟件即服務的勾當，最終推動風險上升。

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