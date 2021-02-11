恒指收市跌34點或0.13%，報27224點，成交金額1568億元，較上日增加12.41%，是7月9日1867.94億元成交後最多；國指跌33點或0.34%，報9831點。恒生科技指數收報7327點，跌0.13%。

恒指連跌3日，累計跌780.1點，對上一次連跌3日是6月30日，恒指同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭亦是6月30日。

科指連跌第5日，累計跌339.86點，對上一次連跌5日是7月6日；同時亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭亦是7月6日。

國指連跌4日，累計跌343.25點，對上一次連跌4日是7月2日；同時亦連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭亦是7月2日。

藍籌24隻升，29隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升6.37%，收報237.2元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升2.69%，收報535元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；藥明生物（2269）跌4.49%，收報131.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報237.2元，升6.37%；跌幅最大的是微盟（2013）收報9.82元，跌10.24%。

北水南下合計淨流出36.49億元，較上日減少22.26%，連續第3日流出，累計流出101.28億元。南水北上合計淨流入31.17億元人民幣，較上日增加1.74%，連續第3日流入，累計流入105.55億元。

午後消息股表現

富豪汽車將收購吉利控股在中國合資企業的股權。吉利（0175）收報23.4元，升2.18%。

曾志偉王祖藍上任逾半年，TVB股價一度挫逾2%，見逾八個月低位。電視廣播（0511）收報6.57元，跌0.76%。

中證登下調恒大債券折算率，抵押價值腰斬。恒大（3333）收報7.24元，跌1.76%，連跌3日，累計跌2.56元。

恒大系表現，恒大物業（6666）收報6.68元，跌0.89%；恒大汽車（0708）見52周低12.4元，收報13.2元，跌7.69%，連跌8日，累計跌14.1元，對上一次連跌8日是2020年3月17日；恒騰（0136）收報3.95元，跌4.13%。

大本營河南雨災，建業新生活（9983）︰運作正常，財產影響微。收報6.9元，跌1.99%。

多間中資捐錢予河南救災，美團（3690）、阿里巴巴（9988）各捐1億元人幣。美團收報270.2元，跌1.82%；阿里巴巴收報203元，升0.1%。

聯洋智能（1561）發盈警，料中期虧損擴大至1.1億元。收報2.05元，升1.48%。

中駿商管（0606）發盈喜，料中期盈利升1.2倍至1.65億。收報4.18元，升1.21%。

今早及隔晚消息股表現

中國處罰快手（1024）、QQ、淘寶等平台 責令清除兒童軟色情等違法信息。快手創上市新低，見134.2元，收報135.7元，跌2.23%；騰訊（0700）收報538元，跌0.83%；阿里巴巴收報203元，升0.1%。

旭輝（0884）獲控股股東增持。見52周低5.06元，收報5.09元，跌2.86%。

藥明生物（2269）主要股東折讓6.5%配股 套現103億。收報131.8元，跌4.49%。

藍月亮（6993）發盈警，產品減價致中期盈轉虧，料蝕4400萬元。創上市新低，見7.6元，收報7.89元，跌5.05%。

長城汽車（2333）中期純利升兩倍至34.98億。創上市新高，見32元，收報31.65元，升16.15%。

梧桐國際（0613）發盈喜，今年中期錄得除稅前溢利約2100萬元。收報0.6元，無升跌。

中遠海能（1138）發盈警，純利按年挫約8成。收報3.07元，跌3.46%。

融創中國（1918）斥逾1.5億元回購680萬股。收報23.05元，升2.67%。

上置集團（1207）正與潛在投資者討論配售新股。收報0.043元，升2.38%。

新創建（0659）發盈喜，料去年純利增2.95倍至10億。收報8.22元，升6.75%。

中聯通（0762）6月5G套餐用戶淨增723.6萬戶。收報4.18元，升0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.85元，收報4.84元，升9.5%；復星醫藥（2196）創上市新高，見72.35元，收報70.7元，升4.12%；上海復旦（1385）創上市新高，見29.5元，收報29.3元，升16.73%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見174.1元，收報167.6元，升14.09%；信利國際（0732）創52周高，見2.8元，收報2.76元，升9.09%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.415元，收報0.4元，升56.86%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見11.5元，收報11.4元，升6.74%；碧生源（0926）創52周高，見0.49元，收報0.47元，升16.05%。

破底股方面

內房股破底，包括，中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.093元，收報0.095元，跌5%；奧園（3883）見52周低5.74元，收報5.8元，跌1.02%；旭輝（0884）見52周低5.06元，收報5.09元，跌2.86%；美的置業（3990）見52周低15元，收報15.06元，跌3.46%；花樣年（1777）見52周低0.8元，收報0.82元，升1.23%。

科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.199元，收報0.2元，跌4.76%；平安好醫生（1833）見52周低76元，收報76.35元，跌4.98%；阿里健康（0241）見52周低14.04元，收報14.26元，跌0.14%。

半新股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見9.56元，收報9.66元，跌4.36%；康聖環球（9960）創上市新低，見7.23元，收報7.69元，升3.08%；汽車之家（2518）創上市新低，見109元，收報109.7元，跌6.24%；易居企業（2048）創上市新低，見4.11元，收報4.23元，升0.24%；京東物流（2618）創上市新低，見34.5元，收報34.55元，跌5.6%；快手（1024）創上市新低，見134.2元，收報135.7元，跌2.23%；藍月亮（6993）創上市新低，見7.6元，收報7.89元，跌5.05%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見12.84元，收報12.96元，跌4.71%。

其他破底股包括，鴻騰（6088）見52周低1.66元，收報1.69元，無升跌；成實外教育（1565）見52周低0.84元，收報0.88元，升1.15%；澳博控股（0880）見52周低7.52元，收報7.55元，跌0.13%；恒大汽車（0708）見52周低12.4元，收報13.2元，跌7.69%。

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