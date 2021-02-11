天星銀行：8月中前開戶獲3個月定存升息券0.5% 抽獎最多可中5千元
文章日期：2021年7月21日 15:52
虛擬銀行天星銀行宣布響應政府消費券計劃而推出《全城消費人人賞上賞》開戶迎新優惠，新客戶即日起至8月14日期間，成功開立存款戶口，即可參加消費券加碼大抽獎。活動將抽出10名得獎者，每位得獎客戶可獲得現金獎5,000元，其他參加者亦可獲賞50元，人人有賞。
優惠只適用於開立存款戶口時輸入該行指定及有效的邀請碼並完成開戶、於成功開戶日前12個月內並沒有持有該行存款賬戶及已登記政府消費券計劃的個人銀行客戶。
該行又指，所有於推廣期內成功開戶的客戶均可同時享3.6%年利率高息活期存款利率，適用於首2萬港元存款，客戶於開戶日起3個月（95天）內享「利率不變保證」；以及獲贈港幣3個月定期存款升息券，額外獲享0.5%年利率（存款金額上限為5萬港元），以該行今日3個月港元定存息率0.8%計，可共享達1.3%年利率。
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