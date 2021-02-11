優惠只適用於開立存款戶口時輸入該行指定及有效的邀請碼並完成開戶、於成功開戶日前12個月內並沒有持有該行存款賬戶及已登記政府消費券計劃的個人銀行客戶。

該行又指，所有於推廣期內成功開戶的客戶均可同時享3.6%年利率高息活期存款利率，適用於首2萬港元存款，客戶於開戶日起3個月（95天）內享「利率不變保證」；以及獲贈港幣3個月定期存款升息券，額外獲享0.5%年利率（存款金額上限為5萬港元），以該行今日3個月港元定存息率0.8%計，可共享達1.3%年利率。

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