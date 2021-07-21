根據中國證券登記結算公司網站數據，「19恒大01」的標準券折算率最新為0.47(即是回購市場接受以面值47%的價值作為抵押)，較4月時0.7左右的水平明顯回落，這意味著恒大債的持有人通過質押式回購進行融資的空間大幅壓縮。而「19恒大02」的折算率最新也已降至0.49。

彭博社引述多位境內資金交易員稱，其所在機構已很長時間不接受恒大債券作為回購交易的質押券。因未獲授權公開評論，交易員要求匿名。

在境內交易所市場進行質押式回購時，資金融入方通常需要把持有的信用債按折算率換成標準券，折算率由證券登記結算機構計算，調整折算率是防範回購業務風險的主要手段。據之前的文件，折算率調整會綜合考慮評級調整、信息披露情況及結算公司內部信評結果等因素。

「19恆大01」最新價在68元附近；2023年11月到期、票息13.75%的美元債每一美元面值買價跌至60.4美分，有望創上市來新低。

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