該工作人員指出，目前公司部分員工在前線，亦有人留在辦公室或家裡工作，綜合的聯動地辦公。公司財產方面多多少少會有一些影響，但應該不大。具體情況數據現在還不能完全統計出來。

建業新生活今日暫微跌1.28%，報6.95元，曾高見7.25元。

集團於本月19日曾發盈喜，預期今年上半年綜合純利將按年增加不才於40%，主要由於集團管理的建築面積增加；建業+平臺的註冊用戶數量大幅攀升，導致生活服務的收入增加；及物業管理及增值服務分部的社區增值服務的收入增長所致。

據集團年報，其物業管理及增值服務覆蓋河南省全省18個地級市，以及104個縣級城市中的97個縣級城市，另在海南省海口市、新疆巴州庫爾勒市、河北衡水市亦有業務。

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