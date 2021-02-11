恒指半日跌100點 再穿250天線 內房、科技、半新股續破底
文章日期：2021年7月21日 12:19
美股反彈，恒指今早高開79點，最多曾升112點，其後轉跌288點，低見26971點，失守27000點關之餘，亦再度跌穿250天線(27178.27點)，高低波幅400點。
恒指半日跌100點或0.37%，報27159點，成交金額915億元；國指跌48點或0.49%，報9816點。恒生科技指數收報7324點，跌0.18%。
藍籌21隻升，33隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升5.74%，收報235.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；藥明生物（2269）跌3.12%，收報133.7元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.74%，收報270.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報235.8元，升5.74%；跌幅最大的是微盟（2013）收報10.08元，跌7.86%。
北水南下合計淨流出22.65億元，較上日減少51.74%，連續第3日流出，累計流出-87.44億元。南水北上合計淨流入38.02億元人民幣，較上日增加24.08%，連續第3日流入，累計流入112.4億元。
中國處罰快手（1024）、QQ、淘寶等平台，責令清除兒童軟色情等違法信息。快手創上市新低，見135.2元，收報136.7元，跌1.51%；騰訊（0700）收報534.5元，跌1.47%；阿里巴巴（9988）收報202.2元，跌0.3%。
蘋果據報明年不再出任何4G機型，低價5G最早明年上半年面世。手機設備股個別發展，瑞聲（2018）收報49.25元，升0.41%；鴻騰（6088）見52周低1.66元，收報1.68元，跌0.59%；高偉電子（1415）收報4.86元，升5.42%；通達（0698）收報0.31元，升1.64%；舜宇（2382）收報235.8元，升5.74%；比亞迪電子（0285）收報42.95元，升0.7%；信利國際（0732）創52周高，見2.73元，收報2.69元，升6.32%。相反，小米（1810）收報27.1元，跌1.81%。
中國提出要顯著降低生育養育和教育成本。教育股普遍向上，新東方（9901）收報48.3元，升5.34%；思考樂教育（1769）收報2.89元，升12.45%；澳洲成峰高教（1752）收報0.169元，升5.63%。
三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）收報16.54元，升2.73%；貝康醫療（2170）收報20.8元，升3.23%；好孩子（1086）收報1.8元，升5.26%；寶寶樹集團（1761）收報1.02元，升2%；衍生集團（6893）收報0.38元，升13.43%；H&H國際（1112）收報28.25元，跌2.25%；愛帝宮（0286）收報1.26元，無升跌；米格國際（1247）收報0.52元，無升跌；中國飛鶴（6186）收報17.46元，升1.99%；澳優（1717）收報9.2元，跌0.43%。
旭輝（0884）獲控股股東增持。旭輝收報5.18元，跌1.15%。
藥明生物（2269）主要股東折讓6.5%配股 套現103億。藥明生物收報133.7元，跌3.12%。
藍月亮（6993）發盈警，產品減價致中期盈轉虧，料蝕4400萬元。創上市新低，見7.6元，收報7.81元，跌6.02%。
長城汽車（2333）中期純利升兩倍至34.98億。收報31.25元，升14.68%。
梧桐國際（0613）發盈喜，今年中期錄得除稅前溢利約2100萬元。收報0.6元，無升跌。
中遠海能（1138）發盈警，純利按年挫約8成。收報3.11元，跌2.2%。
融創中國（1918）斥逾1.5億元回購680萬股。收報22.75元，升1.34%。
上置集團（1207）正與潛在投資者討論配售新股。收報0.046元，升9.52%。
新創建（0659）發盈喜，料去年純利增2.95倍至10億。收報8.31元，升7.92%。
財聯社報導，恒大（3333）已提前匯入3.52億美元，以償還四筆美元債利息。收報7.41元，升0.54%。
中聯通（0762）6月5G套餐用戶淨增723.6萬戶。收報4.2元，升0.72%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.85元，收報4.82元，升9.05%；復星醫藥（2196）創上市新高，見72.05元，收報71元，升4.57%；上海復旦（1385）創上市新高，見29.3元，收報29.15元，升16.14%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見164.5元，收報164元，升11.64%；信利國際（0732）創52周高，見2.73元，收報2.69元，升6.32%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.325元，收報0.31元，升21.57%；華潤電力（0836）創52周高，見11.04元，收報10.98元，升2.81%；碧生源（0926）創52周高，見0.49元，收報0.46元，升13.58%。
破底股方面
科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.203元，收報0.205元，跌2.38%；汽車之家（2518）創上市新低，見111.8元，收報111.8元，跌4.44%；京東物流（2618）創上市新低，見35.05元，收報35.15元，跌3.96%；快手（1024）創上市新低，見135.2元，收報136.7元，跌1.51%；平安好醫生（1833）見52周低77.8元，收報77.85元，跌3.11%；阿里健康（0241）見52周低14.2元，收報14.22元，跌0.42%。
半新股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見9.72元，收報9.75元，跌3.47%；康聖環球（9960）創上市新低，見7.23元，收報7.56元，升1.34%；藍月亮（6993）創上市新低，見7.6元，收報7.81元，跌6.02%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見12.84元，收報12.96元，跌4.71%。
內房股破底，包括，中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.093元，收報0.1元，無升跌；奧園（3883）見52周低5.81元，收報5.82元，跌0.68%；美的置業（3990）見52周低15.2元，收報15.28元，跌2.05%；花樣年（1777）見52周低0.8元，收報0.81元，無升跌；
其他破底股包括，鴻騰（6088）見52周低1.66元，收報1.68元，跌0.59%；成實外教育（1565）見52周低0.84元，收報0.86元，跌1.15%；澳博控股（0880）見52周低7.52元，收報7.57元，升0.13%；中國民航信息網絡（0696）見52周低13.3元，收報13.46元，跌1.03%；神州控股（0861）見52周低4.34元，收報4.45元，跌0.67%。
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