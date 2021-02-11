港元1個月期HIBOR跌0.34點子至0.07357%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。

港元現報7.7725元升值5點子，曾貶值最多1點子，報7.7731元，亦曾升值最多13點子，報7.7717元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.03602%；1星期HIBOR跌0.27點子至0.04625%；2星期HIBOR跌0.2點子至0.05482%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.15089%；6個月期HIBOR跌0.05點子至0.25464%；12個月期HIBOR跌0.27點子至0.35696%。

美元指數現報93.056升值0.083點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.08525%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0117%，連續3日收窄，利差是2021年7月07日後最低，當日差距為-0.0141%。

對上一次連續3日收窄，是2021年7月02日，當日利差報-0.0046%。

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