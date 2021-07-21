報道指出，蘋果主要供應商藍思科技淘汰了去年通過一項國家支持的勞工計劃從新疆調來的維吾爾族工人。報道又引述目前的員工指，該公司停止僱傭維吾爾族工人。

另外，中國口罩生產商湖北海鑫防護用品集團一名員工指，去年有關使用強迫勞動的報導引起負面關注後，該公司於去年9月決定不再與新疆工人續簽合約。

Nike去年6月在其網站上發布的一份聲明，去年第二季度，為該公司在中國生產運動鞋的Taekwang Industrial的一家中國子公司將新疆地區的工人送回老家。

報道提到，目前還無法確定，藍思工廠的新疆工人是否在生產最終用於蘋果公司產品的零部件。蘋果公司發言人指，供應商行為準則禁止任何形式的歧視，公司確保員工得到尊嚴和尊重。Nike及Taekwang的發言人不予置評。

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