恒指高開79點 石藥升2.43% 藥明生物跌4.35% 藍月亮創上市新低
文章日期：2021年7月21日 09:26
恒指今早高開79點或0.3%，報27339點，高於250天線(27178.99點)，成交金額130億元；國指今早高開49點或0.51%，報9914點。恒生科技指數開市報7380點，升0.58%。
藍籌38隻升，10隻下跌，10隻無升跌。石藥（1093）升2.43%，報10.94元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.38%，報205.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；藥明生物（2269）跌4.35%，報132元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。
恒生科技指數成份股22隻升，5隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報227元，升1.79%；跌幅最大的是美團（3690）開市報271.6元，跌1.31%。
旭輝（0884）獲控股股東增持。開市報5.29元，升0.95%。
藥明生物（2269）主要股東折讓6.5%配股 套現103億。開市報132元，跌4.35%。
藍月亮（6993）發盈警，產品減價致中期盈轉虧，料蝕4400萬元。創上市新低，見7.77元，開市報7.77元，跌6.5%。
長城汽車（2333）中期純利升兩倍至34.98億。開市報28.6元，升4.95%。
梧桐國際（0613）發盈喜，今年中期錄得除稅前溢利約2100萬元。無成交，報0.6元。
中遠海能（1138）發盈警，純利按年挫約8成。開市報3.14元，跌1.26%。
融創中國（1918）斥逾1.5億元回購680萬股。開市報23元，升2.45%。
上置集團（1207）正與潛在投資者討論配售新股。開市報0.048元，升14.29%。
新創建（0659）發盈喜，料去年純利增2.95倍至10億。開市報7.9元，升2.6%。
財聯社報導，恒大（3333）已提前匯入3.52億美元，以償還四筆美元債利息。開市報7.55元，升2.44%。
中聯通（0762）6月5G套餐用戶淨增723.6萬戶。開市報4.17元，無升跌。
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