港股ADR升94點 夜期高水33點 美期、亞股向上
文章日期：2021年7月21日 08:55
美股向上，港股ADR升94點或0.34%，報27353點，即月恒指夜期升57點，高水33點，報27292點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.07%，折合報542.87元；阿里巴巴（9988）升0.88%，折合報204.59元；美團（3690）升0.78%，折合報277.34元；匯控（0005）跌0.05%，折合報42.03元；建行（0939）跌0.22%，折合報5.45元。
道期現升0.206%；標期現升0.18%；納期現升0.07%。日股現升1.2%，韓股現升0.27%，澳股現升1.16%。
今日焦點股份可留意：
旭輝（0884）獲控股股東增持。
藥明生物（2269）主要股東折讓6.5%配股 套現103億。
藍月亮（6993）發盈警，產品減價致中期盈轉虧，料蝕4400萬元。
長城汽車（2333）中期純利升兩倍至34.98億。
梧桐國際（0613）發盈喜，今年中期錄得除稅前溢利約2100萬元。
中遠海能（1138）發盈警，純利按年挫約8成。
融創中國（1918）斥逾1.5億元回購680萬股。
上置集團（1207）正與潛在投資者討論配售新股。
新創建（0659）發盈喜，料去年純利增2.95倍至10億。
財聯社報導，恒大（3333）已提前匯入3.52億美元，以償還四筆美元債利息。
中聯通（0762）6月5G套餐用戶淨增723.6萬戶。