道指曾升最多1.94%，是2021年3月8日後最大升幅，當日升幅為2.07%。標指曾升最多1.84%，是2021年3月9日後最大升幅，當日升幅為2.16%。納指曾升最多1.97%，是2021年5月20日後最大升幅，當日升幅為1.98%。

道瓊斯工業平均指數收漲549點，升幅1.62%，報34511點。標普500指數收漲64點，升幅1.52%，報4323點。納斯達克綜合指數收漲223點，或1.57%，報14498點。

波音升4.91%，報217.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻66點，而默沙東跌1.14%，報76.17元，拖低道指5.79點。

科技股方面，蘋果收市報146.15元，升2.59%，谷歌母公司Alphabet收市報2524.19元，升1.3%，亞馬遜收市報3573.19元，升0.66%，Facebook收市報341.66元，升1.39%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.53%，報446點。德國DAX指數收漲0.55%，報15216點；法國CAC 40指數漲0.81%，報6346點；英國富時100指數收漲0.54%，報6881點。