中國國務院：針對民生領域平台企業開展反壟斷執法
文章日期：2021年7月20日 21:22
中國國務院今日印發最新文件，當中列明會切實維護公平競爭的市場秩序，對包括國企、民企、外企在內的各類市場主體一視同仁。對壟斷和不正當競爭進行規範治理，清理糾正地方保護、行業壟斷、市場分割等不公平做法。這項任務將由市場監管總局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、商務部、國務院國資委等國務院相關部門及各地區按職責分工負責。
至於具體措施，國務院會推進公平競爭審查全覆蓋，強化製度剛性約束，查處限制交易、阻礙商品和要素在地區間自由流通等濫用行政權力排除、限制競爭行為。依法查處企業低價傾銷、價格欺詐等違法行為，加大對仿冒混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為的監管執法力度。
國務院同時亦會依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。任務將由市場監管總局牽頭，國務院相關部門及各地區按職責分工負責。
另外，發改委將牽頭縱深推進招標投標全流程電子化，完善電子招標投標制度規則、技術標準和數據規範，推進各地區、各部門評標專家資源共享，推動數字證書（CA）全國互認，提升招標投標透明度和規範性。暢通招標投標異議、投訴渠道，清理招標人在招標投標活動中設置的註冊資本金、設立分支機構、特定行政區域、行業獎項等不合理投標條件。
其他報道
銀色債券｜工銀亞洲：客戶最高認購額逾250萬元 人均認購34手
Tesla上月中國的Model 3和Model Y新車註冊量升近3成
DHL：美洲指數首觸50點持平線 電子產品為增幅最多空運商品