藍月亮產品減價致中期盈轉虧 料蝕4400萬元
文章日期：2021年7月20日 19:35
內地家庭清潔品牌藍月亮（6993）發盈警，料2021年上半年盈轉虧。集團指2021年中期將錄虧損4400萬元，2020年中期則錄得盈利3.02億元。
集團指，虧損主要因集團注意到市場上非集團客戶的平台出現過剩的較低價產品，導致集團的定價策略及產品在市場上的價格體系受到干擾。為統一產品在市場上的定價，集團向其客戶提供若干折扣以穩定集團產品的市場價格。此類折扣對集團於2021年上半年的毛利率產生約9%的負面影響，但該若干折扣水平於2021年上半年一直在穩步下降。
此外，2021年上半年原材料成本與2020年上半年的成本相比有所增加，於2020年上半年退回的某些「至尊」品牌濃縮洗衣液於2021年上半年與其他產品捆綁銷售並以折扣價出售，對2021年上半年的毛利率產生了1%的負面影響，及集團自2020年第4季度以來一直在發展的洗衣業務所產生的虧損約為6700萬元。
集團指，雖然預期於2021年上半年錄得虧損，但集團計劃繼續進一步鞏固其全渠道分銷網絡及增加集團產品的滲透，拓闊服務範圍，透過提供全套產品及服務來提升消費者體驗。
藍月亮昨收跌1.31%，報8.31元。股份於去年12月掛牌，招股價為13.16元，股份曾一度高見19元水平，惟其後拾級而下，現已低招股價36.9%。
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