然而，據金管局早前公布，為免大量債券被少數投資者集中持有，每名投資者最多只會獲配100手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今次銀債首日認購的反應較去年熱烈，相信是由於銀髮族普遍較傾向穩定收益，在資產配置上會考慮較低風險投資，在持續低息及不確定的投資環境下，由政府發行的銀債仍能提供最少3.5厘保證息率，較現時市場上普遍定存利息為高。

尹又指，今年的認購門檻首次由65歲降低至60歲，發行額亦由去年150億港元提升至240億港元，申請人數及認購金額預期將有所增加。他相信今次銀債認購反應亦將會持續熾熱，可望創歷年新高。

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