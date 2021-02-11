銀色債券｜工銀亞洲：客戶最高認購額逾250萬元 人均認購34手
文章日期：2021年7月20日 19:27
政府第6批銀色債券今起正式認購，工銀亞洲表示，截至目前，開售首日的總認購人數較2020年首日上升近2倍，總認購金額增長亦近2倍。其中最高認購金額超過250萬元（即250手），每人平均認購金額約為34萬元（即34手）。
然而，據金管局早前公布，為免大量債券被少數投資者集中持有，每名投資者最多只會獲配100手。
工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今次銀債首日認購的反應較去年熱烈，相信是由於銀髮族普遍較傾向穩定收益，在資產配置上會考慮較低風險投資，在持續低息及不確定的投資環境下，由政府發行的銀債仍能提供最少3.5厘保證息率，較現時市場上普遍定存利息為高。
尹又指，今年的認購門檻首次由65歲降低至60歲，發行額亦由去年150億港元提升至240億港元，申請人數及認購金額預期將有所增加。他相信今次銀債認購反應亦將會持續熾熱，可望創歷年新高。
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