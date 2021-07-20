周指，由於今次銀債合資格年齡降低至60歲，該行估計今年整體認購人數及金額將突破以往紀錄，最終認購人數或會增至20萬人，而總認購金額亦有機會達到600億港元。

匯豐發言人表示，新一批銀債在年息率不少於3.5厘及合資格認購的年齡由65歲降至60歲所帶動下，匯豐接獲的認購金額及宗數都創出開售首日的新高，愈來愈多客戶轉向數碼渠道申請，經數碼渠道申請的比重較去年同期升超過10個百分點。

渣打發言人亦表示，與上一批銀債首日認購情況相比，該行今天錄得的申請數目增加逾三成半，總認購金額亦增加逾一成半。

據金管局早前公布，今年銀債定息維持3.5厘，淨息與通脹掛鈎，每半年派息一次，每手1萬元。1962年或之前出生，並持有有效香港身分證者可以認購。認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，於8月10日發行，投資者可透過20家配售銀行和24家指定證券經紀認購。

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