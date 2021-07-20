銀色債券｜中銀：首日錄逾萬宗申請 人均認購25手
文章日期：2021年7月20日 19:18
政府發行第6批銀色債券，今起正式認購，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行銀債首日認購反應熱烈，全日認購人數較去年升六成，已錄得超過1萬宗申請，每人平均認購手數為25手。
周指，由於今次銀債合資格年齡降低至60歲，該行估計今年整體認購人數及金額將突破以往紀錄，最終認購人數或會增至20萬人，而總認購金額亦有機會達到600億港元。
匯豐發言人表示，新一批銀債在年息率不少於3.5厘及合資格認購的年齡由65歲降至60歲所帶動下，匯豐接獲的認購金額及宗數都創出開售首日的新高，愈來愈多客戶轉向數碼渠道申請，經數碼渠道申請的比重較去年同期升超過10個百分點。
渣打發言人亦表示，與上一批銀債首日認購情況相比，該行今天錄得的申請數目增加逾三成半，總認購金額亦增加逾一成半。
據金管局早前公布，今年銀債定息維持3.5厘，淨息與通脹掛鈎，每半年派息一次，每手1萬元。1962年或之前出生，並持有有效香港身分證者可以認購。認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，於8月10日發行，投資者可透過20家配售銀行和24家指定證券經紀認購。
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