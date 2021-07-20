早前澳門吳國昌被撤銷參選立法會的資格，被澳門司警指佐證是他曾與民主黨主席胡志偉合照，並將胡志偉定性為「鼓吹港獨的香港民主黨要員」。民主黨一直以來的line to take（至少表面上）是與中央溝通爭取民主，儘管備受友黨或市民批評，仍在民主陣營中盡量與中央接軌。2010年的五區公投沒有參加，同年更擅自走入中聯辦談判，有傳當時胡志偉亦有份促使，後來演變成2012年的政改與超級區議會議席。民主黨大原則未有碰到獨立或國家主權等議題，亦樂於與中央有商有量，現在仍被一網打盡，更被冠名為「港獨」。

今年是中國「入世」20周年。回想1996至2000年間民主黨元老李柱銘積極游說美國向中國給予永久正常貿易關係（PNTR），引領中國加入WTO，初衷是希望藉國際貿易促使中國學習合約精神與法治，進而改善人權狀況。其時美國兩黨支持方案的多位議員，論述都引用李柱銘的意見作理據，如共和黨眾議員David Dreier指，李柱銘是在香港民主與人權方面屬殿堂級人物，遠赴華盛頓表示相信給予中國PNTR是多麼重要的，「現在不是一些與業界有關或曾向PNTR作羞辱評語的對家，他不是那派的人，他單純是專注在民主、法治、自由、良機的人，而他亦曾為此追求作莫大犧牲。」多位議員亦因李柱銘的身分而向中國「入世」投下信心一票。

《新華網》至今仍對中國「入世」評價甚佳：「中國『入世』無論對中國對外開放進程還是世界經濟全球化歷程，都具有里程碑意義。這20年既是中國經濟快速發展、人民生活水平顯著改善的20年，也是中國與世界深度融合、共享機遇、共同成長的20年。」如果中國人民為此得到福祉，李柱銘功不可沒，而他原則從當年至今大抵未變。曾是中央座上賓，今日卻被定罪。

如果李柱銘當日是希望中國從中學習到合約精神，回顧2017年中國外交部的豪言，指《中英聯合聲明》不復具現實意義，李柱銘的寄望，又與現實是否有落差？

香港人的身分向來曖昧，對着中國總有說不出的情感。林夕曾寫過歌詞形容兩地關係：「家國應如何稱呼，黑眼睛黃皮膚。」彷彿有血緣但又欲言又止。到今日看着一度向中央友善的民主黨，以至眾多香港人的命運，都揭示很多香港人不是沒有信任過一國兩制，只是時勢太壞，對時局一再失望。自戰時及文革逃到香港，下一代又從香港逃到世界各地，這種恐懼還要遺傳到多少代才得以終結？

賈文清

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