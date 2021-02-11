DHL：美洲指數首觸50點持平線 電子產品為增幅最多空運商品
文章日期：2021年7月20日 18:31
DHL 公佈2021年第三季「DHL 香港空運貿易領先指數」報告，整體空運指數錄得42.9點，比上季增加4.2點，當中，美洲指數為超越50點持平線的唯一市場，自2018年第三季以來，首次觸及持平線，升至51點。亞太地區及歐洲指數則分別錄得升幅至41點和40 點。報告指，數字反映本地空運用家對近期營商環境及經濟展望更加樂觀，但仍持審慎態度。
在空運商品中，電子產品及部件指數錄得9點至48點的升幅，為最突出的增長。鐘錶及首飾、衣飾、禮品、玩具及家庭用品等亦錄得增長。相反，食物及飲料是唯一錄得跌幅的空運貨品，跌至42點。
在經濟活動開始復蘇下，有68%空運中小企表示，在今年第二季的盈利狀況錄得盈餘或收支平衡，錄得虧損的用家比例連續多季減少。
對於中美貿易關係持續緊張，有24%的空運用家對下季空運持負面看法，比上季上升8點。而對於本地消費券計劃，則有27%入口商認為能帶來正面影響。
調查由香港生產力促進局獨立進行，就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水平線，越低於50為對前景持越負面展望，越高於50則持越正面展望。
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