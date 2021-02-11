在空運商品中，電子產品及部件指數錄得9點至48點的升幅，為最突出的增長。鐘錶及首飾、衣飾、禮品、玩具及家庭用品等亦錄得增長。相反，食物及飲料是唯一錄得跌幅的空運貨品，跌至42點。

在經濟活動開始復蘇下，有68%空運中小企表示，在今年第二季的盈利狀況錄得盈餘或收支平衡，錄得虧損的用家比例連續多季減少。

對於中美貿易關係持續緊張，有24%的空運用家對下季空運持負面看法，比上季上升8點。而對於本地消費券計劃，則有27%入口商認為能帶來正面影響。

調查由香港生產力促進局獨立進行，就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水平線，越低於50為對前景持越負面展望，越高於50則持越正面展望。

其他報道

新創建發盈喜 料去年純利增2.95倍至10億

彭博社：蘋果將推遲員工回辦公室工作最少一個月

利標去年虧損擴大至2.22億美元

財聯：恒大已提前匯入3.52億美元 以償還四筆美元債利息

歐美開腔監管虛幣 比特幣跌穿「3字頭」

港府：星港兩地同意於8月底檢視「旅遊氣泡」安排

梁安琪：澳門宜探索電競與文化、旅遊結合

恒指跌230點重上250天線 科指5連陰 北水淨流出增1.6倍

Grantit：59%受訪者會考慮使用不綁定信用卡消費分期

聯易融被指誇大收入 股價急挫一成後停牌