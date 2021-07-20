華僑永亨：料人行下半年不會降貸款市場報價利率
文章日期：2021年7月20日 17:48
人民銀行今日公布貸款市場報價利率（LPR），一年期維持3.85厘，未有如部分分析預期降準後減息。本月人行沒有下調中期借貸便利（MLF）利率，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，LPR下降始終取決於未來MLF利率會不會下調，目前看來機會不大，因減息釋放的寬鬆訊號太強勁。若降準足以降低加權平均貸款利率，對於央行而言則屬有效。
本月降準釋放1萬億元資金，人行指部分會用於替換MLF資金。李若凡指有3000億元MLF沒有續作，降準淨流入市場的資金不會太多。至於今年內還會否再降準，則取決於下半年信貸增長及經濟狀況。若信貸增長放緩，及資金需求大，不排除再降準以置換大規模MLF到期，及應對地方政府發債帶來的資金需求。
信貸增長方面，中央官員已指出信貸增長已基本符合名義GDP的增速，達到目標，李若凡認為下半年不擔心信貸會再進一步收縮。
中國第二季經濟增長按年為7.9%，李若凡指出上半年外需對經濟支持大，但隨外國生產回復正常，需求轉向服務業，外需對中國經濟支持或已到高峰，不過數據反映製造業利潤上升，有助製造業下半年增加投資，另外內需亦正漸漸復蘇，亦有助支持經濟。該行預期下半年中國經濟增長會有5.5%增長，全年增長9.2%。
其他報道
恒指跌230點重上250天線 科指5連陰 北水淨流出增1.6倍