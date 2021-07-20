彭博社：蘋果將推遲員工回辦公室工作最少一個月
文章日期：2021年7月20日 17:07
據彭博社引述知情人士指，由於新冠變種病毒個案在世界各地的個案再次反彈，美國科技巨頭之一蘋果公司( 美：AAPL )將推遲員工回辦公室工作最少一個月。知情人士表示，蘋果會在至少一個月前通知員工強制返回辦公室。
蘋果首席執行官Tim Cook 曾在6月份一份內部備忘錄中表示，從9月初起，員工應每周至少有三天返回辦公室，當時提到，疫苗有效性和正在下降的感染率。
彭博指，雖然美國有一半人已接種疫苗，新冠病毒的死亡率比因槍撃、車禍和流感加起來的總和更高。新冠病毒死亡人數持續下降了十週，但高度傳播的變種病毒Delta 再次推高死亡數字。美國衛生官員警告，類似的逆轉情況正可能發生。
蘋果在疫情爆發之前，已潛在人才流失的問題，有員工指他們難以負擔在舊金山灣區的高昂生活成本。而在蘋果耗資數十億美元興建加洲總部僅數年後，現正將業務從美國科技集中地矽谷分散出去。
此外，據報導稱，蘋果公司正為零售員工測試在家和店鋪工作的混合安排，公司指，即使疫情緩和，消費者亦可能維持網上購物的習慣。
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